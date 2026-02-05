チタニストラボラトリーズ株式会社「ジャパンキャンピングカーショー JCCS 2026」に出展しました。

チタニストラボラトリーズ株式会社

チタニストラボラトリーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：栗田浩行、以下「チタニストラボラトリーズ」）は、2026年1月30日(土)～2月2日(月)に幕張メッセで開催された「ジャパンキャンピングカーショー 2026 JCCS」に出展しました。

イベントについて

「ジャパンキャンピングカーショー」は、アジア最大級のキャンピングカーの祭典。出展社数200社、400台以上のキャンピングカーが出展。車両展示にとどまらず、キャンピングカーで広がる“旅・暮らし・遊び”を体感できる6つのコンセプトゾーンを展開します。初心者からベテランユーザーまで、来場者それぞれのライフスタイルに合わせた楽しみ方をご提案します。

出展内容

チタニストラボラトリーズブースでは、天然由来成分の水溶性酸化チタンと水だけで作られたペット用強力消臭・除菌スプレー「TITANIST FOR PET（チタニストフォーペット）」をご紹介しました。

また、実際に消臭ミネラルコーティングを体験できる「スプレー体験コーナー」や、インスタグラムフォローで姉妹品である「TITANIST STICK(チタニストスティック)プレゼントキャンペーン」も実施し、大好評をいただきました。

ご来場者との交流

ドッグランを併設したペットエリアには、ペット用品の展示・販売をはじめ、ペットと一緒に楽しめる多彩なコンテンツが用意されており、フォトブースやワンちゃん向けの整体コーナーなど、愛犬との思い出づくりにもぴったりでした。キャンピングカーでのペット旅をより快適に、より楽しくするための情報が集まり、“ペットも家族の一員”として一緒に楽しめるキャンピングカーライフを提案できました。ご来場された多くのペットオーナーの皆さまと、「TITANIST FOR PET（チタニストフォーペット）」を通じて、安心・安全な消臭ケアについて直接お話しする貴重な機会となりました。「ペットの粗相の匂いが気になっていたので使用してみたい」「身体に触れても、舐めても安心なのがうれしい」といった声を多くいただき、製品をきっかけにたくさんの笑顔とつながる、あたたかな交流の場となりました。

「TITANIST FOR PET(チタニストフォーペット)」について

「TITANIST FOR PET(チタニストフォーペット)」は、「しっかり効果がありながら、ペットにも安心」という両立を目指して開発された除菌・消臭スプレーです。成分は、水と酸化チタン（天然ミネラル由来成分）のみ。香料・アルコール・界面活性剤・そのほかの化学材料などは一切使用しておらず、ペットが舐めても安心の処方設計です。

【イベント概要】- イベント名： ジャパンキャンピングカーショー JCCS 2026- 開催日：2026年1月30日(金)～２月２日(月)- 会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール１・２・３・４・５・６- 主催：ジャパンキャンピングカーショー事務局- 後援：千葉県・千葉市・在日スロベニア共和国大使館・米国大使館商務部・ドイツ連邦共和国大使館- 公式HP：https://jrva-event.com/ex/jccs/【商品概要】- 商品名：TITANIST FOR PET（チタニストフォーペット）- 内容量：200ml- 希望小売価格：2,970円（税込）- 公式ストア：https://titanistlab.jp/shop/pages/titanist-forpet楽天・amazon・Qoo10の各公式ストア、その他小売店でも販売中- Instagram：https://www.instagram.com/titanistforpet/- 製造販売元：チタニストラボラトリーズ株式会社- 製造販売元公式サイト：https://titanistlab.jp/【会社概要】- 会社名：チタニストラボラトリーズ株式会社- 所在地：東京都千代田区内神田1丁目14-8 KANDA SQUARE GATE 3F- 事業内容：化粧品、健康用品、医薬部外品の企画開発・製造・販売- 設立：2022年11月- 資本金：80,000,000円- 代表者：代表取締役 栗田 浩行【本件に関する問い合わせ先】- チタニストラボラトリーズ株式会社- PR担当：橋本- TEL：03-6811-0503- MAIL：info@titanistlab.jp