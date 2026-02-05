『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』十二聖レイド ハサナーク挑戦応援キャンペーン開催！漢魂祭ミッションコラボも開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて本日2月5日（木）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて新しいレイドキャンペーンが開催されたことをお知らせいたします。
■十二聖レイド ハサナーク挑戦応援キャンペーン！
『4部位』のマルチターゲット。
新難易度『ハサナーク ULTRA』追加！
『頼土の解放勲章』や『頼土の軍旗』を集めて、魂友「ハサナーク」やレイド武器を強化しましょう。
レイドボス「ハサナーク」の自発回数が1回増加！土属性レイドの救援時のRP1/2＆ドロップ報酬2倍！
ミョルニルHELLから期間限定で「御魂の解放チャンク」が低確率でドロップするキャンペーンをお見逃しなく！「原神石×1000個」や「覇王の解放勲章」「超魂の絆杯」など豪華報酬が入手できる期間限定ミッションも開催！
レイド機能更新のお知らせ
1. 十二聖レイド交換所の「土」の「異空の軍旗」の交換回数増加！
2. ハサナークの能力解放に5ページ目を追加！
3. 土属性のレイド武器に進化4段階目追加！
4. 土属性の異空シリーズ武器に進化4段階目追加！
5. 2024年12月20日までに登場したSSR魂友・神器の特異武器の進化4段階目を追加！
【開催期間】2月5日（木）メンテナンス終了後～2月12日（木）12：59まで
■十二聖レイド ハサナーク挑戦応援キャンペーンガチャ登場！
「天巡猿遊記 ～ニョイボウ、秘境ゴライカンへ～」で登場した「ジョウイチ」に加え、風属性の復刻季節限定キャラ2人が登場するガチャが登場！
▼SSR魂友 ジョウイチ
■十二聖レイド ハサナーク挑戦応援キャンペーンの期間限定パック登場！
原神石のおまけが大量入手可能でおトクな「十二聖レイド ハサナーク挑戦応援キャンペーンスペシャルパック」が2種登場！さらに冒険に役立つ様々なアイテムが選べる「十二聖レイド ハサナーク挑戦応援キャンペーンセレクトパック」も3種登場！選べるアイテムはセレクトパックの種類によって異なるので要チェック！
■「天巡猿遊記 ～ニョイボウ、秘境ゴライカンへ～」イベントクエスト後半開始！
1日20回挑戦可能な特設クエストに挑戦！
クエストでドロップする「絶空島の抽選機」を使用して特別なガチャを引いて、2月のみ使用可能なスキップチケットを始めスタミナ上薬やレイドドリンク、強化素材などが入手可能です。
スキップチケットを入手して、2月のクエストを快適にプレイしましょう！
■漢魂祭ミッションコラボ開催！
『XXL 漢気二丁目』と『クレイヴ・サーガ』のコラボミッションが開催！
コラボミッションを達成すると、
「原神石×1000個」や冒険に役立つアイテムが手に入ります。
また、『XXL 漢気二丁目』にて開催されるコラボミッションを全て達成することで、
後日『クレイヴ・サーガ』のプレゼントBOXに「原神石×3000個」配布いたします！
ぜひ両方のゲームで、全ミッションコンプリートに挑戦しましょう！
最大1万円分のAmazonギフトカード番号が51名様に当たる！
XXL × クレサガ コラボ記念「漢魂祭キャンペーン」開催！
▼特設サイトはこちら▼
https://cravesaga-xxl.com/
【XXL 漢気二丁目】
公式サイトはこちら
https://dmg.miantianyun.com/xxlwoofia/
■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは
男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。
多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、
欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。
創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、
導師として救世の旅に出る！
絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/cravesaga
■ゲーム概要
タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』
ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG
プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）
利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）
ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）
最新情報はXでチェック！
最新情報はこちらの公式アカウントからお届けしていきます。
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：
https://crave-saga.jp/(https://crave-saga.jp/)
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：
https://x.com/CraveSaga(https://x.com/CraveSaga)
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：
https://www.instagram.com/crave_saga/(https://www.instagram.com/crave_saga/)
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：
https://www.youtube.com/@crave-saga(https://www.youtube.com/@crave-saga)