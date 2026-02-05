一般社団法人AIデータ主権共創機構（CODAS）第1回パートナー企業説明会を開催

一般社団法人AIデータ主権共創機構

一般社団法人AIデータ主権共創機構（CODAS：Co-creation Organization for Data Sovereignty & AI、代表理事：花岡悟一郎）は、2026年1月20日、都内にて第1回パートナー企業説明会を開催し、約70名の企業・研究機関関係者にご参加いただきました。また、「安心安全なAI社会」の実現を共に目指す会員企業の募集を本格的に開始いたしました。

■ CODASとは

CODASは、「安心安全なAI社会」の実現を目指し、データプライバシー技術の研究開発とオープンソース化による社会実装を推進する非営利・中立の一般社団法人です。

花岡 悟一郎代表理事

現在、多くの企業がAI活用を進める一方で、機密情報の漏洩リスクやデータ主権の喪失といった課題に直面しています。CODASは、データを外部に出さずにAIを高度活用できる「Privacy-First AI」基盤の構築を通じて、これらの課題解決に取り組みます。

■ 3つの活動の柱

CODASは、Privacy-First AI基盤を「創る・使う・広げる」を基本理念に、以下の活動を展開します：

- 研究開発WG：秘匿性を担保した生成AI基盤の開発とオープンソース公開- 実装実証WG：産業界との連携によるPoC実施とユースケース創出- エコシステムWG：ガイドライン策定、教育・普及活動、資格制度の構築

■ 国際連携体制

オックスフォード大学、UCLA、その他学術期間や企業等の海外研究機関との連携を進め、グローバルスタンダードとなる技術・制度の確立を目指します。

■ 今後の展開・会員募集について

CODASは、産学官が一体となったエコシステムの構築を加速させるため、正会員・準会員・一般会員の募集を開始いたしました。 本団体の趣旨にご賛同いただき、最先端のプライバシー保護技術の実装やルール形成に参画を希望される企業・団体の皆様は、下記フォームよりお申し込みください。

《会員申し込みフォーム》 https://forms.gle/CnBDh7FprL4LUkNk6(https://forms.gle/CnBDh7FprL4LUkNk6)

【法人概要】

- 名称：一般社団法人AIデータ主権共創機構（CODAS）- 代表理事：花岡 悟一郎（産業技術総合研究所 首席研究員）- 事務局長：岡田 隆太朗- 設立：2025年10月

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人AIデータ主権共創機構（CODAS）事務局

- E-mail： info@codas-ai.org- URL： https://codas-ai.org/jp