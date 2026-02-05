【大阪でも開催！】大人気グループaoenの2nd Single「秒で落ちた」発売記念イベントが、アニメイト大阪日本橋で4月3日開催！　対象商品のご購入で、メンバー全員に会えるサイン会に抽選でご招待!!

株式会社アニメイトホールディングスイベントの詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114816

株式会社アニメイトは、2026年4月3日に【aoen 2nd Single「秒で落ちた」発売記念＜メンバー全員ストアサイン会＞】をアニメイト大阪日本橋にて開催いたします。

対象期間中に、アニメイト通販にて対象商品のいずれかの形態をご注文いただいた方に、応募シリアルをお渡しいたします。応募していただいた方の中から抽選でイベントにご招待いたします。

イベントは、メンバーがお客様のお名前とサインをその場で色紙へ記入し、メンバーから直接お渡しするイベントとなっております。東京に引き続き、大阪でもメンバー全員に直接会えるこの機会を、ぜひお見逃しなく！

■イベント情報

aoen 2nd Single「秒で落ちた」発売記念＜メンバー全員ストアサイン会＞

開催日時：2026年4月3日 19:00開始

開催場所：アニメイト大阪日本橋5階イベントホール

出演者：aoen

開催内容：メンバーがお客様のお名前とサインをその場で色紙へ記入し、メンバーから直接お渡しするイベントです。

応募方法：

応募シリアルに記載されている申込み期間内に「CLUB animate」内「イベント申込・アンケート」の受付専用ページよりお申込みください。

応募シリアル配布期間：2026年2月5日18:00～2月12日

※2026年1月26日～2月5日17:59の間にご注文いただいたお客様もシリアル配布対象となります。

応募シリアル券配布店舗：アニメイト通販

応募シリアル申込み期間：2026年2月5日18:00～2月12日23:59

当選通知：2026年2月19日頃予定

※当選通知日は変更になる場合がございます。

※当日のイベントの模様、および一切の出演者の撮影・録音・録画は禁止とさせていただきます。また撮影用補助機材の使用も禁止します。上記のような行為をされた場合、データをその場で消去させていただきます。撮影しているとみなされる行為をした場合もスタッフからお声がけさせていただく場合がございます。

＜イベント応募対象商品＞

aoen 2nd Single「秒で落ちた」

発売日：2026年3月18日

価格：

初回限定盤 1,870円（税込）

通常盤（初回プレス） 1,595円（税込）

メンバーソロ盤（YUJU／RUKA／GAKU／HIKARU／SOTA／KYOSUKE／REO） 各1,595円（税込）

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

Ⓟ＆(C)2026 JCONIC

■aoen（アオエン）とは

2025年に結成された、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7名で構成される新世代J-POPボーイズグループ。

グループ名には、「最も熱い炎の色である青色で世界を満たす情熱の疾走」「太陽のように明るくみんなを応援するグループ」という2つの意味が込められており、世界で一番熱い青い炎を心に燃やしながらエネルギッシュに活動しています。