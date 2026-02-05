声優・白石晴香、『姫様“拷問”の時間です』の“叫び声”生披露でスタジオ大盛り上がり！「おいしいものに関しての悲鳴は…」演技へのこだわりを解説|『SHIBUYA ANIME BASE』#74

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、2026年1月30日（金）夜9時より『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#74を生放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。今回はゲストに声優・白石晴香を迎え、新作アニメ情報をたっぷりとお届けしました。

まず初めに、白石が王女にして騎士団長の姫役を務める『姫様“拷問”の時間です』第2期をご紹介。本作は、空腹でのラーメンやヘッドスパなど、姫が“甘すぎる拷問”の連続に翻弄される姿を描く優しい拷問アニメです。今回、白石は作品の魅力を生解説。ハライチ・岩井が「アフレコで喉を酷使しているんじゃないですか？」と聞くと、白石は「だいぶ使いますね…ただ、私声優として喉が強いのだけが強みなので」と回答。これに対し、同じく声優の仲村宗悟は「喉だけじゃないよ、素晴らしい声優ですよ」とすかさずフォローを入れました。さらに白石は「2期も全力でテストのときから叫んでいました」と語り、プロ根性を覗かせる一面も見せました。

そんな姫が拷問に屈するまでに叫んだ回数は、第1期から数えてなんと31回（番組調べ）。白石が演じるバリエーション豊かな叫び声も本作の魅力です。ここでスタジオでは、「今から流れる叫び声は、ラーメン、ラクレットチーズ、シロクマのうちどの拷問シーンのものでしょう？そして、その叫び声を白石さんが生披露します」というクイズが出題されました。 白石の生の叫び声を聞いた一同は「うわ…これ難しいぞ…」と頭を抱えます。熟考の末、仲村は「チーズの伸びを感じた」という理由で「ラクレットチーズ」だと予想。そして、ハライチ・岩井、徳井青空も「ラクレットチーズ」を選択し、満場一致でラクレットチーズと予想する展開にスタジオは大盛り上がりに。しかし、正解は「シロクマ」。予想外の結果に驚く一同に対し、白石は「注目してほしいのは、“シズル感”があるかどうかなんです」「おいしいものに関しての悲鳴は、若干よだれがたれているように演じているので」と、演技への並々ならぬこだわりを明かしました。

『姫様“拷問”の時間です』第2期は、毎週月曜日夜11時30分より「ABEMA」にて地上波同時・WEB最速配信中です。ぜひお楽しみください。

さらに「ザクザク！新作！アニメリサーチ」のコーナーでは、超ピュアラブコメディが待望のアニメ化を果たした『正反対な君と僕』と、盲目の天才魔術師が主人公の『魔術師クノンは見えている』をご紹介。

『正反対な君と僕』は、いつも明るく元気な女子高生・鈴木と、そのクラスの隣の席にいる物静かなメガネ男子・谷が織りなす学園ラブコメディ。明るさとは裏腹に周りの目を気にする鈴木が、周りを気にせず自分らしく生きる谷に惹かれ、正反対な2人がお互いを尊重しゆっくりと理解を深めていきます。スタジオでは本作を深掘りし、ハライチ・岩井も「めちゃくちゃいいよね」、徳井は「1話の気持ちを伝えるシーン、正直泣きました」と絶賛しました。 また、原作漫画の魅力でもある高校生の等身大のやりとりを表現するため、先にセリフを収録し、それに合わせてアニメを制作する「プレスコ方式」を採用している点にも注目。ハライチ・岩井が「声優さん的にプレスコって難しいの？」と尋ねると、仲村は「俺は超ありがたいし嬉しいです」と回答。過去に学園ものでプレスコを体験したことがあるという白石も、「自由にお芝居させていただいて、自分たちの呼吸感もアニメにのせていただける。自分がどういう感情で息を吸ったり吐いたりしているのかという繊細な部分も画にしていただけるので、アニメーターさんってすごいなと改めて感じますね」とコメントしました。

『正反対な君と僕』は毎週日曜日午後5時30分より「ABEMA」にて配信中、また、『魔術師クノン』は「ABEMA」にて毎週日曜夜10時から地上波1週間先行で配信中です。

さらに、シブアニ名作劇場のコーナーでは、世界中に熱狂的なファンを持つ名作で、1998年放送の伝説の賞金首を巡るハードボイルドSFガンアクション『TRIGUN』をピックアップ。

また、アニメ化するかもしれない注目コンテンツをお届けする「アニメ化するカモ！？トピックス」では、ファンタジック青春音楽コメディ漫画『ダンジョンバンド』を紹介し、白石、仲村、徳井の豪華声優陣が生朗読を披露。番組では本作の魅力について、「ど迫力＆緊迫のライブシーン」だと紹介しました。

次週2月6日（金）放送の『SHIBUYA ANIME BASE』#75では、ゲストに、本番組クールエンディングテーマ「Poppin Bambi」を歌う久保ユリカが登場。声優深掘りコネクションのコーナーでは、声優・岡本信彦のスペシャルインタビューをお届けします。ぜひお楽しみに。

■「ABEMA」オリジナル アニメ/ポップカルチャー情報レギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ#74

放送日：2026年 1月30日（金）夜 9時～夜10時

放送URL：https://abema.go.link/4LwZf(https://abema.go.link/4LwZf)

出演者（敬称略）：

メイン MC：岩井勇気（ハライチ）

マンスリーアシスタント：徳井青空

マンスリーゲスト：仲村宗悟

ゲスト：白石晴香

クールエンディングテーマ曲：久保ユリカ「Poppin Bambi」

