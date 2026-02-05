2026アンバサダー 第3弾発表！2025年に引き続き ギャオス内藤さん、皆川賢太郎さんが就任

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（以下、オイシックス）は、以下のお二人に2026アンバサダーに就任いただきますことをお知らせいたします。

ギャオス内藤さんには引き続き球場での盛り上げや、お弁当販売を強力にサポートいただきます。また、皆川賢太郎さんには、ラジオ番組の出演や球場を使ったアート展の展開など、球場企画の開催など、新潟を共に盛り上げられる企画を検討しています。

2026アンバサダーのご紹介 ※50音順

【ギャンバサダー（PR大使） ギャオス内藤さん】

プロフィール

ギャンバサダー（PR大使）

生年月日：1968年7月24日

出身地：愛知県豊川市

血液型：O型

選手歴：豊川高等学校-ヤクルトスワローズ（1987～1994）

-千葉ロッテマリーンズ（1995～1996）

-中日ドラゴンズ（1996～1997）

指導者歴：新潟アルビレックスBC（監督：2013～2014）

コメント

2軍参加の3年目ホップステップジャンプ！で優勝狙いましょう。

ギャオスも球場で弁当売りながら応援します～。

【PR大使 皆川賢太郎さん】

プロフィール

株式会社 HEIDI 代表取締役社長

生年月日:1977年5月17日

出身地 :新潟県南魚沼郡湯沢町

1998年長野オリンピックをはじめ、4大会連続アルペンスキー日本代表として出場。引退後は公益財団法人日本オリンピック委員会や一般財団法人冬季産業再生機構など、業界や競技に捉われず、冬季産業、スポーツ産業の活性化に尽力。

コメント

オイシックス新潟アルビレックスBCアンバサダーの、元アルペンスキー日本代表・皆川賢太郎です。

次節に向け、チームが日々積み重ねてきた取り組みと成長に大きな期待を寄せています。

桑田真澄様の参画により、チームとしての姿勢や野球に向き合う質が、確実に高まっていると感じています。

これからも新潟県民の皆さんとともに、オイシックス新潟アルビレックスBCの挑戦を、力強く応援していきます。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。