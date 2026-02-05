プレシャスパートナーズ、TOKYO PRO MarketおよびFukuoka PRO Marketへ上場

株式会社プレシャスパートナーズ

採用コンサルティング事業を行う株式会社プレシャスパートナーズ(https://www.p-partners.co.jp/)（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：高崎 誠司、以下：プレシャスパートナーズ）は、2026年2月5日（木）に東京証券取引所TOKYO PRO Marketおよび福岡証券取引所Fukuoka PRO Marketへ上場いたしました。

これもひとえに、株主の皆様、取引先の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様からの長年にわたるご支援、ご高配の賜物であり、心より感謝申し上げます。

プレシャスパートナーズは、「関わる全ての人たちにとって、かけがえのないパートナーであり続ける」という企業理念のもと、採用コンサルティング事業を中心に、企業の成長と人の可能性を支えるサービスを提供してまいりました。

創業以来、求人媒体や採用サービスの提案にとどまらず、企業ごとの課題を起点とした採用戦略の設計と、採用から定着・活躍までを見据えた伴走型の支援を強みとしております。現場に深く入り込み、本質的な課題に向き合う姿勢が、多くの企業からの信頼につながっています。

また、理念共感型採用支援サービス「WinC（ウインク）」をはじめ、人事コンサルティング、採用代行（RPO）、DX支援など、多角的な手法を組み合わせることで、特定の商材に依存しない柔軟な支援体制を構築してまいりました。

今回の新規上場は、人材不足が深刻化する社会環境を背景に、プレシャスパートナーズの採用支援モデルの再現性や収益基盤の安定性、ならびに中長期的な成長性について、市場から一定の評価をいただいた結果であると考えております。

今後は、人事領域における専門性のさらなる深化と、データ・AI活用による新たな価値創出を通じて、企業の持続的成長と社会全体の発展に貢献してまいります。

【会社概要】

社名：株式会社プレシャスパートナーズ

代表：代表取締役社長 CEO 高崎 誠司

住所：〒163-0235 東京都新宿区西新宿2丁目6番地1号 新宿住友ビル35階

設立：2008年4月

事業内容： 採用コンサルティング事業

URL：https://www.p-partners.co.jp/