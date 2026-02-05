「K-1 WORLD GP」世界の大手6放送局で配信決定！ABEMA・UdarTVに加え、DAZN／CSN／ProTV／FightKlubでの配信が新たに決定！！

K-1実行委員会

来る2月8日(日)代々木第二体育館にて開催する「K-1 WORLD GP 2026～-90kg世界最強決定トーナメント～」が世界の6放送局で海外配信されることが決定いたしました。

世界各地の放送・配信プラットフォームを通じて、K-1の迫力ある闘いをリアルタイムでお届けいたします。

これまで配信を行ってきた ABEMA Live、UdarTV に加え、今回は新たに、

オセアニア地域最大手放送局である「Combat Sports Network（CSN）」、

ルーマニア最大手テレビ局・ProTVの公式配信チャンネル「VOYO」、

ポーランドの最大手スポーツ専門テレビチャンネル「FightKlub」、

そして イタリアにおいては「DAZN Italy」での配信が決定いたしました。

さらに、上記以外のすべての国・地域ではイベントのライブ配信が楽しめるチケット販売型ライブ配信プラットフォーム「StreamTicket」にてPPV配信を実施いたします。

■ 配信プラットフォーム／配信地域

【ABEMA Live】

配信日（日本時間）：2026年2月8日（日）

配信ページ：https://www.abema-global.com/en/lives/dQCtHfLE98VL1Fjy1utk7A

対象国：アメリカ／カナダ／メキシコ／ブラジル／イギリス／フランス／イタリア／スペイン／韓国／台湾／タイ／フィリピン／インドネシア／マカオ／シンガポール／マレーシア／香港／オーストラリア／ニュージーランド

【UdarTV】

配信日（日本時間）：2026年2月8日（日）

配信ページ：https://taplink.cc/udar.tv

対象国：ロシア／アルメニア／ベラルーシ／ジョージア／カザフスタン／キルギス

【Combat Sports Network（CSN）】

配信日（日本時間）：2026年2月8日（日）

配信ページ：https://www.csn.watch/

対象国：オーストラリア／ニュージーランド

【ProTV（VOYO）】

配信日（日本時間）：2026年2月8日（日）

配信ページ：https://voyo.protv.ro/

対象国：ルーマニア

【FightKlub】

配信日（日本時間）：2026年2月8日（日）

対象国：ポーランド

【DAZN Italy】

配信日（日本時間）：2026年2月中

配信ページ：https://www.dazn.com/en-JP/home

対象国：イタリア

※ディレイ放送

【StreamTicket】

配信日（日本時間）：2026年2月8日（日）

配信ページ：https://stream-ticket.com/brand/836.html

対象国：上記以外のすべての国・地域（PPV配信）

2026年2月8日（日）K-1 WORLD GP 2026～ -90kg世界最強決定トーナメント～

https://www.k-1.co.jp/schedule/16660

日程 2026年02月08日(日)

会場 代々木競技場第二体育館

開催日時概要 11:00開場／11:30プレリミナリーファイト開始／12:00第一部開始／15:00開会式・第二部開始

※開始時刻は変更になる場合があります

チケット情報

チケット料金

ロイヤルシート 70,000円 (当日 70,500円)

アリーナSRS席 50,000円 (当日 50,500円)

アリーナRS席 30,000円 (当日 30,500円)

アリーナS席 15,000円 (当日 15,500円)

スタンドS席 15,000円 (当日 15,500円)

スタンドA席 10,000円 (当日 10,500円)

スタンドB席 7,000円 (当日 7,500円)

小・中学生シート（自由席） 無料

※小・中学生は無料でご入場できます（数量限定）→販売サイト【 https://k-1.shop/ 】

詳しくはHPをご確認ください

※消費税込み/全席指定(※一部自由席あり)/小学生からチケットが必要となります。

※当日券は、+500円となります。



チケット発売所

チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2543025&rlsCd=001(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2543025&rlsCd=001)

イープラス

https://eplus.jp/sf/detail/0157880001-P0030159P021001?P1=1221

ローソンチケット

https://l-tike.com/order/?gLcode=32890&gPfKey=20251117000002082617(https://l-tike.com/order/?gLcode=32890&gPfKey=20251117000002082617)

「K-1.CLUB」

https://fan.pia.jp/K-1/ticket/detail/68/?page=1&ptag=(https://fan.pia.jp/K-1/ticket/detail/68/?page=1&ptag=)

「K-1.SHOP」

https://k-1.shop/

じゃらんnet

https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000229980

チケットペイ

https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60027



日本放送スケジュール

前日計量・会見

■ABEMA 『K-1 WORLD GP 2026~-90kg世界最強決定トーナメント~』前日計量 概要

放送日：2026年2月7日(土)午後1時30分～

チャンネル：ABEMA格闘チャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/fighting-sports/slots/EgTonnYanWMMBV



■ABEMA 『K-1 WORLD GP 2026~-90kg世界最強決定トーナメント~』 概要

放送日：2026年2月8日(土)午前11時30分～

チャンネル：ABEMA格闘チャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/fighting-sports/slots/EjioaWA1bmAwC3



■CSチャンネル「GAORA SPORTS」

放送日：2月8日(日) 午後4時30分 ～ 午後10時00分 ※初回放送

番組名：K-1 WORLD GP 2026 ～-90kg世界最強決定トーナメント～ 2.8国立代々木競技場第二体育館

視聴URL：https://www.gaora.co.jp/fight/4273170

◇放送スケジュール

2月9日(月) 14:00 ～ 23:00※リピート

2月25日(水) 12:00 ～ 21:00※リピート