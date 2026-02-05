2026年4月放送TVアニメ『魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～』メインキャスト情報＆新ティザー解禁

株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス（本社：東京都 代表取締役社長：前田起也、以下イマジカインフォス）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都 代表取締役社長：北島義⻫、以下、DNP）との共同事業「AnimationID」の第６弾作品、『魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～』（LINEマンガ））のメインキャスト及び新ティザーPVを公開いたします。

キャラクター＆キャスト情報

・ルード CV：古川慎

主人公。『状態異常無効化』というユニークスキルしか持たない三流冒険者。禁忌とされる魔物の肉を食べたことで、その魔物をスキルを獲得できるように。食べることが大好き。

■古川慎さんコメント

自分だけのレベルアップスキルというのは誰しも憧れますよね。

それが調理可能な魔物の肉やら何やらで、シークレットなお楽しみにもなる。

異世界での生き方としてはかなりお得なパーソナルライフハック。

現実世界にもそんな楽しみがあればいいのにと思わずにはいられません。

ご興味あれば是非、ご覧ください！

・エリシア CV：中島由貴

元Sランクの凄腕冒険者だったエルフの少女。ある呪いを受けたことにより逃亡生活を余儀なくされていた。酒がやたらに強い。

■中島由貴さんコメント

エリシアの声を担当させていただきます。

エリシアはしっかり者でとても強い！でも、思った以上にお酒が強い！などすこしギャップがある子で、戦い終わりのルードとの掛け合いではとても楽しく演じさせていただきました！

ルードたちの冒険がどんな風に進んでいくのか放送をお楽しみに！

第2弾ティザーPVも解禁

■放送情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XFndTdmjHTA ]

放送時期：2026年4月

放送局：TOKYO MX

※配信情報は続報をお待ちください。

■イントロダクション

俺は、魔物を喰えば喰うほど、強くなる！

Eランク冒険者のルード。

そんな彼が持つ唯一のスキル「状態異常無効化」は、瘴気で満ちる迷宮で薬草を採取することぐらいしか役に立たない微妙なもの。

戦闘能力も皆無に等しく、冒険者仲間からは「瘴気漁り」と揶揄される始末。

そんな現状を打破するため新しい迷宮に挑むルードだが、仲間に裏切られ遭難してしまう。

物資も尽き、瀕死の状態の中、彼は禁忌とされる魔物の肉を喰らうことを決意するのだが──。

ただひたすらに魔物を喰らって新たなスキルを獲得する、ルードの「魔物喰らい」冒険譚が始まる！

■原作

『魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～』錬金王・かわく・壱松けい・たなおたなこ・株式会社フーモア（「LINEマンガ」連載）

『魔物喰らいの冒険者』錬金王・かわく（アース・スターノベル刊）

■スタッフ

原作：錬金王

キャラクター原案：かわく

監督：さとうひかる

音楽：onoken

音響監督：今泉雄一

音響効果：野崎博樹・小林亜依里

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos / Imageworks Studio

制作協力：nanogram inc.

製作：「魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～」製作委員会

■公式SNS

公式サイト：https://animationid.com/mamonogurai/

公式X：https://twitter.com/AnimationID_PJ

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AnimationID.project

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@animationidpr

■原作情報

LINEマンガ連載中のwebtoon「魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～」

電子書籍1・2巻好評発売中！

webtoon公式サイト： https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0003316

原作小説公式サイト： https://www.es-novel.jp/bookdetail/159mamonogurai.php

■「Animation ID」プロジェクト

公式サイト：https://animationid.com/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@AnimationID.project

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/AnimationID_PJ

＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)錬金王・かわく・フーモア/LINE Digital Frontier/「魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～」製作委員会

■「ライトアニメ(R)」とは

大日本印刷株式会社（DNP）は従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを開発し、主に漫画原作などを持つ出版社様、キャラクターなどのコンテンツをお持ちの企業様向けに2022年8月に提供を開始いたしました。

より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としております。

2023年12月に弊社とMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っております。