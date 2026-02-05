【京都初上陸】全国23店舗目となる保護犬ふれあいカフェ「ANELLA CAFE 京都烏丸店」2月5日（木）オープン。ずっとの家族探し×障がい者就労支援を通じて、動物や社会とのつながりを感じる機会に

株式会社ANELLA Group

福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE（アネラカフェ）」を全国に展開する株式会社ANELLA Group（本社：東京都世田谷区、代表取締役：伊東大輝）は、2026年2月5日（木）、京都府京都市中京区に「ANELLA CAFE 京都烏丸店」をオープンいたします。

本店舗は、ANELLA CAFEとして全国23店舗目、京都府では初出店となります。



また、2026年に入ってからはすでに4店舗目の新規オープンとなり、全国での展開をさらに加速させています。

■ 京都初出店。御池通沿い“一棟まるごと”の保護犬ふれあいカフェ

京都烏丸店は、京都の中心地・御池通沿いに位置し、一棟すべてをANELLA CAFEとして使用する路面型店舗です。

本店舗は、ANELLA CAFEの中でも保護犬とのふれあいに特化した店舗として運営されます。



街並みに調和した落ち着いた外観と、開放感のある店内空間の中で、保護犬たちが人との関わりを通じて、穏やかに過ごせる環境を整えています。

観光や買い物の合間、仕事帰りなど、京都の日常動線の中で立ち寄りやすく、保護犬との出会いを自然に体験できる場を目指しています。

幅広い層が訪れやすい空間です。

▼「ANELLA Group」コーポレートサイト：https://anella-group.co.jp/

▼「保護犬猫団体ANELLA / アネラ」 公式HP：https://wan-time.jp/

▼「保護犬猫団体ANELLA / アネラ」公式SNS：https://www.instagram.com/dogrescue_anella/

■ 保護犬との出会いを、もっと身近に

ANELLA CAFEは、次の言葉を理念として掲げています。

「～1頭を救っても世界は変わらないが、その1頭の世界は永遠に変わるだろう～」

ANELLA CAFEは、保護された犬や猫が人との関わりの中で安心して過ごし、新しい家族と出会うための場として、全国に店舗を展開してきました。

京都烏丸店では、その中でも保護犬とのふれあいに焦点を当て、行き場を失った犬たちが人と触れ合いながら、次の一歩へと進むための時間を過ごしています。

「保護犬に興味はあるが、何から始めればいいかわからない」

「譲渡会に足を運ぶには、少し勇気がいる」

そうした声に応える形で、ふれあいという体験を通じて、保護犬の存在や個性を身近に感じてもらうことを大切にしています。

単なるドッグカフェではなく、日々のケアを重ねながら、新しい家族との出会いへとつなげていく譲渡型の保護犬ふれあいカフェです。

これまでANELLA CAFEでは、累計約3,000頭の保護犬猫を新しい家族へと橋渡ししてきました。

訪れた方が過ごすひとときが、保護犬猫全体の未来を支える力となり、新たな出会いへとつながっています。

▼ 定期的に里親様&卒業犬猫とのオフ会も開催

https://www.instagram.com/reel/DGefwW1TZ8V/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DGefwW1TZ8V/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■ 障がいのある方が活躍する職場で、人と動物の心をつなぐ

ANELLA CAFEは、保護犬猫とのふれあいの場であると同時に、就労継続支援B型事業所としての機能を備えています。

就労支援の取り組みでは、障がいのある方が犬や猫のお世話や接客などの業務を通じて、社会参加に向けた訓練や実務経験を積むことができます。

犬や猫との関わりは、アニマルセラピーとしての効果も期待されており、利用者の方々が人と人、人と動物、そして地域社会とのつながりを実感しながら、仕事への誇りややりがいを育める環境を整えています。

こうした地域に根ざした取り組みを通じて、人と動物がともに心地よく暮らせる社会の実現を目指しています。

■ 代表取締役 伊東大輝 コメント

私たちが関われる命の数は、社会全体で見ればごく一部かもしれません。

ですが、その一頭にとって、私たちとの出会いは人生そのものが変わる、大きな転機になります。

京都烏丸店が、保護犬たちにとっては安心して過ごせる居場所に、そして訪れてくださる皆さまにとっては、心に残る出会いの場となることを願っています。京都の街に根ざしながら、一頭でも多くの命の「次の一歩」につながる場所にしていきたいと考えています。

ぜひお気軽に足を運び、犬たちとのかけがえのない時間を過ごしていただけたら嬉しいです。」

■ 店舗概要

ANELLA CAFE 京都烏丸店

保護犬ふれあいカフェ

→2026年2月5日(木) OPEN！！

店舗SNS：Instagramリンク(https://www.instagram.com/anella_cafe_kyoto_karasuma?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

住所：〒604-8176

京都府京都市中京区龍池町４４８－４

アクセス：京都市営地下鉄 烏丸御池駅 2番出口から徒歩1分

営業時間：平日 12:00～18:00

土日祝 11:00～18:00

定休日：不定休

電話番号：080-2501-4146

駐車場：近隣にあるコインパーキングをご利用ください

入場料：

大人：30分 1,000円（延長15分 400円）

子供：30分 500円（延長15分 200円）

プレオープン期間について

京都烏丸店では、オープンにあわせてプレオープン期間を設けています。

期間は2026年2月5日（木）から7日（土）までの3日間。



この期間中は、ご利用料金30分無料でご案内いたします。

なお、「プレオープン期間中のお支払い方法は現金のみ」となります。



混雑状況により、入場制限を行う場合があります。

ぜひお気軽に足を運んでください。

【株式会社ANELLA Group 概要】

会社名 ：株式会社ANELLA Group

所在地 ：東京都世田谷区尾山台

設立 ：2017年11月

資本金 ：1億8633万円（資本準備金含む）

店舗数 ：81店舗 ※出店準備中含む

代表者 ：代表取締役 伊東大輝

事業内容：福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE」の企画・運営

／フランチャイズ本部の運営 ／就労継続支援B型事業／保護犬猫活動及び施設の運営

／飲食店の運営／民泊施設の運営

URL ：https://anella-group.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group 広報担当

Email ：info@anella-group.co.jp

TEL ：03-4500-2644

URL ：https://anella-group.co.jp/contact

【ANELLA CAFEフランチャイズに関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group フランチャイズ本部

Email ：anella.fc@anella-group.co.jp

TEL ：03-4446-3466

URL ：https://web-repo.jp/fc/92492