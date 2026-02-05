「アッシュアームズ-灰燼戦線-」が新イベント「決戦！究極の料理への道！」開催！「He162A」が登場！ドタバタ料理バトルいざ始め！

成都万華鏡テクノロジー Co,Ltd

「株式会社EMBERS」、「HKPStudios」は、好評配信中の美少女×ミリタリーシミュレーションRPG「アッシュアームズ-灰燼戦線-」が2026年2月5日(木)より、新イベント「決戦！究極の料理への道！」を開催することをお知らせいたします。

■イベント・機能

・ストーリーイベント「決戦！究極の料理への道！」開催料理界が闇の料理人集団「宇宙の愛」による中毒性の料理に掌握された時、熱血な料理少女たちが「星火食堂」を結成し、立ち上がった！彼女たちは誓う――真心をもって、料理の本質を守ると！これは、熱き情熱と友情、そして伝承を描いた物語！これは、愛と真心で闇に立ち向かう、料理の戦い！

🐙イベントPV🐙

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NBQb_17lAZk ]

摂食。それがあらゆる生き物が生存するための行為。

料理。それがこの行為を彩る花。

各学連は料理に精を入れる（？）DOLLSがいた…

彼女たちの熱い戦いはまもなく勃発！

「イベント専用ステージ」、「メインステージ」のクリア報酬およびイベントミッションの達成報酬から、イベント専用アイテム「金のお米」が入手可能になります。

「金のお米」を使用し、イベント交換所でDOLLS寮スキン「シェフのエプロン」など様々なアイテムを獲得することができます。

開催期間：

2026/2/5(木)メンテナンス後 ～ 2026/3/5(木) 13:59

■DOLLS・スキン

・新DOLLS登場及び新規召集「流されるがまま」開催

彼女はほとんど自分の意見を持たず、何をするにもまず周囲の顔色を窺います。

多数の人間が何かをすると、彼女もそれに従うという傾向があります。

そんな彼女を、ちゃんと導いてくださいね！

同時に開催される新規召集「流されるがまま」では、「He162A」がピックアップされ確率アップします。

開催期間：

2026/2/5(木)メンテナンス後～2026/2/19(木) 04:59

・「サヴィル裁縫会」商品が更新

ストーリーイベント「真理の門 ~Gate of Truth~」の開催と共に、「サヴィル裁縫会」にて、以下の描き下ろしスキンが期間限定で販売します！

両学連の料理重鎮（？）が降臨。この試合は一体どうなるでしょうか…！

★3 軽火砲「パンツァーヴェルファー」限定LIVE2Dスキン「宇宙から料理の愛を捧ぐ」★3 重爆撃機「深山」限定スキン「火の粉より料理の愛を捧ぐ」

販売期間：

2026/2/5(木)メンテナンス後～2026/3/5(木) 04:59

・ショップにスペシャルパックを期間限定販売中！

また、自由に☆3DOLLSを選べるチケットや過去に大好評だった限定スキンを自由に選んで入手できるアイテムなど、お得なアイテムパックはゲーム内ショップに期間限定で販売中！

他にもゲーム内の常設コンテンツやSNSキャンペーンなど、イベントを盛りたくさん開催しますので、ぜひ確認してみてください！

