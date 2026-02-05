「アッシュアームズ-灰燼戦線-」が新イベント「決戦！究極の料理への道！」開催！「He162A」が登場！ドタバタ料理バトルいざ始め！
「株式会社EMBERS」、「HKPStudios」は、好評配信中の美少女×ミリタリーシミュレーションRPG「アッシュアームズ-灰燼戦線-」が2026年2月5日(木)より、新イベント「決戦！究極の料理への道！」を開催することをお知らせいたします。
■イベント・機能・ストーリーイベント「決戦！究極の料理への道！」開催
料理界が闇の料理人集団「宇宙の愛」による中毒性の料理に掌握された時、熱血な料理少女たちが「星火食堂」を結成し、立ち上がった！彼女たちは誓う――真心をもって、料理の本質を守ると！これは、熱き情熱と友情、そして伝承を描いた物語！これは、愛と真心で闇に立ち向かう、料理の戦い！
🐙イベントPV🐙
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NBQb_17lAZk ]
摂食。それがあらゆる生き物が生存するための行為。
料理。それがこの行為を彩る花。
各学連は料理に精を入れる（？）DOLLSがいた…
彼女たちの熱い戦いはまもなく勃発！
「イベント専用ステージ」、「メインステージ」のクリア報酬およびイベントミッションの達成報酬から、イベント専用アイテム「金のお米」が入手可能になります。
「金のお米」を使用し、イベント交換所でDOLLS寮スキン「シェフのエプロン」など様々なアイテムを獲得することができます。
開催期間：
2026/2/5(木)メンテナンス後 ～ 2026/3/5(木) 13:59
■DOLLS・スキン・新DOLLS登場及び新規召集「流されるがまま」開催
彼女はほとんど自分の意見を持たず、何をするにもまず周囲の顔色を窺います。
多数の人間が何かをすると、彼女もそれに従うという傾向があります。
そんな彼女を、ちゃんと導いてくださいね！
同時に開催される新規召集「流されるがまま」では、「He162A」がピックアップされ確率アップします。
開催期間：
2026/2/5(木)メンテナンス後～2026/2/19(木) 04:59
・「サヴィル裁縫会」商品が更新
ストーリーイベント「真理の門 ~Gate of Truth~」の開催と共に、「サヴィル裁縫会」にて、以下の描き下ろしスキンが期間限定で販売します！
両学連の料理重鎮（？）が降臨。この試合は一体どうなるでしょうか…！
★3 軽火砲「パンツァーヴェルファー」限定LIVE2Dスキン「宇宙から料理の愛を捧ぐ」
★3 重爆撃機「深山」限定スキン「火の粉より料理の愛を捧ぐ」
販売期間：
2026/2/5(木)メンテナンス後～2026/3/5(木) 04:59
