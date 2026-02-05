【CCIグループ】日経ビジネス「第3回 人的資本開示アワード」 銀賞を受賞！

株式会社CCIグループ

本アワードは、人的資本開示が優れた企業を表彰するものです。今回の受賞は、当社が人的資本経営の核心である「スキル」を基軸に、組織の未来に必要な人材像を可視化し、育成に一貫性を持たせる取組みを評価いただいたものです。

スキルベースの育成を軸に、社員一人ひとりの成長を支援

当社では、法人コンサルティング、デジタル、マーケット運用など13の事業領域に対応した「スキルマップ」を策定し、知識と実践の両軸でスキルレベルを定義しています。今後は、メンバーの成長支援のため、各領域の「育成シート」を整備するとともに、AIタレントシステムによるスキルギャップの可視化を推進し、社員一人ひとりが自律的に成長できる環境づくりをさらに進めてまいります。

組織風土とマインドセットの変革を通じて、挑戦が根付く組織へ

人的資本開示を単なる情報発信に留めず、社内の共通言語として浸透させるため、CEOと社員が議論する対話の場の設置、経営会議の全社公開、役員フロアの廃止など、オープンな執務環境の整備に取り組んでいます。これにより、役員と社員の距離を縮め、挑戦や学びが自然と生まれる組織風土の醸成を進めています。

今回の受賞では、これらの一連の施策における、「人材の解像度向上」への取組みが高く評価されたものと認識しています。

当社は今後も、社員の成長と組織の成長を連動させ、変化の激しい環境下においても持続的に価値を生み出せる組織能力の向上を目指し、人的資本経営のさらなる進化に挑戦してまいります。

■日経ビジネス2026年2月2日号 特集「第3回 人的資本開示アワード 人で描く成長ストーリー 11社の実践」

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00838/012700002/?i_cid=nbpnb_top

■当社の人的資本経営に関する取組み（統合報告書2025 38ページ～50ページ）

https://www.ccig.co.jp/ir/annualreport/