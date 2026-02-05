生成AIでマイグレーションを加速、生産性50%向上

株式会社クレスコ

当社では、生成AIを活用したマイグレーション（※）の高度化に取り組み、レガシー資産を活かしながら次世代システムへの移行を支援しています。

※マイグレーション：既存システムの資産を活かしつつ、データベースや実行基盤などを新たな環境へ移行すること。

■事例：OracleからPostgreSQLへのSQL変換

OracleからPostgreSQLへ移行するプロジェクトにおいて、SQL変換を中心に、テストモジュールやテストデータの自動生成に生成AIを活用しました。

その結果、以下のような効果が得られています。

- SQL変換の生産性が50%向上- テストモジュール作成の生産性が100%向上

今後は適用範囲をさらに拡大し、プロジェクト全体での生産性向上に向けた効果検証を進めてまいります。

※ Oracleはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。

※ PostgreSQLは、PostgreSQLの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

■モダナイゼーションを見据えた価値提供

今回の事例に限らず、総合的な「モダナイゼーション」を推進しています。

- クラウド環境へのリフト- 開発環境への生成AIツール導入- レガシー資産の有効活用に向けた各種改善

など、お客様のシステム刷新を幅広くご支援します。

生成AIとマイグレーション技術を掛け合わせることで、レガシー資産の価値を最大限に活かし、次世代システムへの円滑な移行を実現します。

移行に関する課題や、モダナイゼーションをご検討中の企業様は、ぜひ当社へご相談ください。