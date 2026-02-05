東洋大学人間環境デザイン学科が「2025年度卒業作品展」を開催（2/21〜2/26：東京都美術館）

東洋大学（東京都文京区／学長 矢口悦子）の人間環境デザイン学科は、2026年2月21日（土）から26日（木）まで、東京都美術館（東京都台東区・上野公園）にて卒業作品展を開催します。東京都美術館での開催は昨年度に続き2回目となります。文化・芸術の集積地である上野にて、学生たちの学びの成果を広く一般に公開します。

人間環境デザイン学科では、「建築」「生活環境と福祉工学」「プロダクト」などの多様な分野を対象に、ものづくりや研究活動を通じてデザインに関する知識と技術を修得します。学生たちは「すべての人に使いやすい環境」の実現を目指し、人の営みを総合的に捉える視点を養ってきました。

本卒業作品展では、4年間の学びの集大成として、学内で実施された卒業研究発表会において高い評価を得た作品・論文あわせて45点を展示します。未来の社会をデザインする学生たちの成果をぜひご覧ください。

【作品展概要】

名称　：東洋大学人間環境デザイン学科卒業作品展

日時　：2026年2月21日(土)〜26日(木) 9:30-17:30（入場 は17:00まで）

会場　：東京都美術館（東京都台東区上野公園8-36）公募棟ロビー階　第４公募展示室

入場料：無料

展示作品例：

　● US OUR（空間デザインコース）



　　　




　● 育児中の親に向けたAI活用型共感チャットボット「minamo」（生活環境デザインコース）



　　　




　● 口腔機能の維持・向上が期待できるキャンディプロダクト「咁kan」（プロダクトデザインコース）





　　　






【お問い合わせ先】

▼作品展に関する問い合わせ

東洋大学福祉社会デザイン学部人間環境デザイン学科

担当教員: 松本 和也

E-mail: matsumoto085@toyo.jp

▼報道関係の取材に関する問い合わせ

東洋大学総務部広報課

TEL: 03-3945-7571

E-mail: mlkoho@toyo.jp