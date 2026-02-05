こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
埼玉医科大学・群馬大学 令和7年度 埼玉・群馬未来医療人育成シンポジウムを開催
埼玉医科大学と群馬大学は、令和4年度に文部科学省の「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」の選定を受け、「埼玉・群馬の健康と医療を支える未来医療人の育成」事業を開始いたしました。
本事業では、両大学の学生が参加する利根川プログラムをはじめとした5つの教育プログラムを開発し、地域で必要な知識・技能・態度・価値観を共有する将来の地域医療に貢献できる医療人の養成、医師不足地域への医師の定着を目標としています。
今回で4回目となる令和7年度シンポジウムでは、特別講演の講師として宮崎県都農町国民健康保険病院の吉村 学 院長をお招きし、「地域医療の志の育成」をテーマにご講演いただきます。第2部のプログラム紹介では、実際にプログラムに参加した両大学の学生からも発表してもらう予定です。
また、同日午前中には、医師を目指す中高生のためのふれあい相談会も開催し、両大学の教員、医学生が対応いたします。
日 時：令和8年2月23日（月・祝）13時00分〜16時30分
会 場：ウェスタ川越（埼玉県川越市新宿町1-17-17）
内 容：第1部 特別講演 講師：宮崎県都農町国民健康保険病院 吉村 学 院長「地域医療の志の育成」
第2部 プログラム紹介
その他：同日11時00分より「ふれあい相談会」を開催します。
▼本件に関する問い合わせ先
埼玉医科大学
埼玉・群馬未来医療人育成事業事務局
（大学事務部 医学部事務室学務課内）
TEL：049-276-1109
E-mail：sgmirai-smu@saitama-med.ac.jp
