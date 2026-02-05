プロセス分析技術市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月29に「プロセス分析技術市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。プロセス分析技術に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
プロセス分析技術市場の概要
プロセス分析技術市場に関する当社の調査レポートによると、プロセス分析技術市場規模は 2035 年に約 82 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の プロセス分析技術市場規模は約 38 億米ドルとなっています。プロセス分析技術に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、プロセス分析技術市場シェアの拡大は、医薬品およびバイオ技術分野における品質設計（QbD）とリアルタイムリリース試験（RTRT）フレームワークへの世界的な注目度の高まりによるものです。これにより、製造工程全体におけるプロセス理解と制御のために、分光法、画像処理／顕微鏡法、クロマトグラフィーなどの高度なプロセス分析技術に対するニーズが高まっています。
プロセス分析技術に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/process-analytical-technology-market/107872
プロセス分析技術に関する市場調査によると、特に医薬品、化学、食品業界において、バッチ処理から連続生産への着実な移行が進んでいることから、市場シェアは拡大すると予測されています。さらに、予測分析や適応型プロセス制御を支援するために、AIと機械学習がPATシステムに統合される動きが加速していることも、市場成長を後押ししています。
しかし、既存の製造設備やプロセス制御システムにPATシステムを統合する際の課題が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。
プロセス分析技術市場セグメンテーションの傾向分析
プロセス分析技術市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、プロセス分析技術の市場調査は、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
プロセス分析技術市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-107872
エンドユーザー産業別に基づいて、プロセス分析技術市場は、製薬とバイオ技術企業、学術研究機関、契約研究機関（CRO）、食品と化学品メーカーに分割されています。これらのうち、食品と化学品メーカー分野は、プロセス最適化と収率向上への注力、特殊化学品や高付加価値化学品への需要増加、連続生産および半連続生産方式の普及拡大などを背景に、予測期間中に急速な成長を遂げると予想されています。
プロセス分析技術の地域市場の見通し
プロセス分析技術市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域のうち、アジア太平洋地域市場は最大のシェアである34%を占め、予測期間中に8.5%という最速の成長率で拡大すると予想されています。この成長は主に、日本、インド、韓国、中国における強固な製造基盤と、国内製造業を国際的なGMP/ICH基準に適合させる政府政策および規制基準によって牽引されると考えられます。
