2026年バレンタインデー新作フルーツギフト「Sweet Heart」誕生！ 見た目も名前も味わいも、甘くてかわいいフルーツブーケ専門店の自信作！
このたび、フルーツギフトの専門ブランド「フルーツブーケ専門店プレジール」は、2026年バレンタインシーズンに向けた限定フルーツギフト 「Sweet Heart（スイーツ ハート）」 を発売いたします。
人気のブランドイチゴ「あまりん」を使用し、ほかにもグレープフルーツ、ブルーベリー、オレンジなどもフレッシュなフルーツをたっぷりとアレンジメントしています。
さらにフランス産チョコレートやドライフルーツでひとつひとつ手作りしたオリジナルの“ハート型チョコレート”が、とってもキュート。
見た目も、味わいも甘くてとろけるような、愛情こもったギフトにぴったりです。
2月14日のバレンタインデーに、誰ともかぶらない、マンネリ解消のフルーツ×チョコで贈る「新しいバレンタインギフト」です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340911/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340911/images/bodyimage2】
「Sweet Heart（スイーツ ハート）」には埼玉県のブランドイチゴ「あまりん」も使用されています。
フルーツブーケ専門店プレジールのフルーツブーケは、人気のイチゴ「あまりん」を楽しめるフルーツギフトとしてもＳＮＳなどで注目されているため、特に今年のバレンタインデーにおすすめです。
あふれる想いを、ハートに込めて。
バレンタイン限定、フルーツとチョコの贅沢アレンジメント。
国産いちごの最高峰「あまりん」をふんだんに使用し、世界の一流パティシエから愛されるフランス・ヴァローナ社製のチョコレートと出会った、特別なバレンタイン限定ブーケはいかがでしょうか。
【商品概要】
・商品名：Sweet Heart （スイーツ ハート）
・販売価格：ミディアムサイズ \16,350
（ひとまわり小さいスモールサイズも販売中。詳しくはＨＰをご覧ください）
・配達方法：クール冷蔵便
・配達可能地域：中国地方を除く本州地域
・販売期間：2026年2月限定
・販売場所：公式オンラインショップ（https://fruit-bouquets.com/）
配信元企業：プレジール株式会社
