過塩素酸アンモニウム市場は、2035年までに年平均成長率（CAGR）6.8％で成長し、市場規模は16億2,880万米ドルに達すると見込まれる。
Survey Reports LLCは、2026年2月に調査レポート「過塩素酸アンモニウム市場：タイプ別（球状、針状）、用途別（ロケット燃料添加剤、強力酸化剤、その他）、エンドユーザー別（航空宇宙・防衛、花火・火工品、分析化学、その他）―世界市場分析、トレンド、機会および予測（2024年～2033年）」を発行したと発表した。本レポートは、過塩素酸アンモニウム市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
過塩素酸アンモニウム市場概要
過塩素酸アンモニウム（NH?ClO?）は、固体ロケット推進剤、爆薬、火工品などに広く使用される強力な無機酸化剤である。白色の結晶性固体として存在し、高温下で分解して酸素を放出することで、燃料の効率的な燃焼を可能にする。航空宇宙分野においては、打上げロケットや防衛用ミサイル向けの複合固体推進剤の主要成分である。また、花火、照明弾、特定の特殊発破用途にも使用されている。過塩素酸アンモニウムは、過塩素酸ナトリウムとアンモニウム塩を用いた化学反応によって製造される。強い酸化特性を有するため、取扱いには厳格な安全管理が求められ、土壌や水中における過塩素酸塩汚染に関する環境面での懸念も存在する。
Surveyreportsの専門家による過塩素酸アンモニウム市場調査の分析によれば、同市場規模は2025年に9億1,140万米ドルを創出したことが明らかとなった。さらに、過塩素酸アンモニウム市場の売上高は、2035年末までに16億2,880万米ドルに達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約6.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な過塩素酸アンモニウム市場分析によれば、同市場規模は、航空宇宙用途からの需要拡大、防衛支出の増加およびミサイル開発の進展、航空宇宙・防衛分野における用途拡大、ならびに火工品および産業用途における利用範囲の拡大を背景として拡大すると見込まれている。過塩素酸アンモニウム市場における主要企業としては、Chongqing Changshou Chemical Co., Ltd.、Yingkou Tianyuan Chemical Research Institute Co., Ltd.、Shuangpai County Insein Chemical Co., Ltd.、Kerr-McGee Corporation、The Pandian Chemicals Limited、American Pacific Group、Calibre Chemicals Pvt. Ltd.、Vikram Sarabhai Space Centre、GM Chemical Consulting、Dalian North Potassium Chlorate Co., Ltd.、その他が挙げられる。
本過塩素酸アンモニウム市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えているものである。
目次
● 過塩素酸アンモニウム市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界の過塩素酸アンモニウム市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（2035年まで、?本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別
