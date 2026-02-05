CAGR7.1％で進化する非常用電源-レジリエンス社会を支える次世代ディーゼル発電システムの可能性
社会の安定稼働を支える基盤技術
非常用ディーゼル発電システムは、停電時に瞬時に起動し、安定した電力を供給する独立型の電源ソリューションである。病院、データセンター、金融機関、工場、交通インフラなど、その用途は多岐にわたる。これらの施設にとって、電力供給の途絶は、人命に関わる事態や甚大な経済的損失に直結するため、信頼性の高い非常用電源は不可欠である。システムは、ディーゼルエンジンと発電機を核に、燃料供給、冷却、排気、制御といった複数のモジュールで構成され、高い信頼性と長期的な運用能力を誇る。デジタル化の進展に伴うデータセンターの増設や、サプライチェーンの強靭化への要求は、本システムの需要を強力に牽引している。
着実な成長が予測されるグローバル市場
非常用ディーゼル発電システムの世界市場は、今後も堅調な成長が予測されている。LP Informationの最新調査レポート「世界非常用ディーゼル発電システム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591769/emergency-standby-diesel-generator-set）によると、2025年から2031年の予測期間中、年間平均成長率（CAGR）7.1%で拡大し、2031年までにグローバル市場規模は159.21億米ドルに達すると見込まれている。この数値は、世界中で高まる電力安定供給へのニーズと、事業継続性への投資意欲を明確に反映している。特に、インフラ整備が進む地域における新規需要と、既存設備の更新需要が市場を牽引する主要因となるだろう。
図. 非常用ディーゼル発電システム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340970/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340970/images/bodyimage2】
図. 世界の非常用ディーゼル発電システム市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、非常用ディーゼル発電システムの世界的な主要製造業者には、Caterpillar、Cummins、Rehlko、Rolls-Royce Solutions、Generac、Yanmar、Guangxi Yuchai Machinery、Mitsubishi Heavy Industries、Loncin Motor、SUMECなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。
進化を続ける技術と競争優位性
この市場における競争優位性は、システムの性能（起動時間、負荷応答性、連続運転能力）、コスト効率、調達の安定性、そして技術的な障壁の高さによって決まる。主要な技術革新は、燃費効率の向上、排出ガス規制への適合、騒音・振動の低減、そして遠隔監視・制御システムの高度化に焦点を当てている。さらに、再生可能エネルギーとの連携によるハイブリッドシステムの開発も進んでおり、これは将来的な脱炭素社会への移行と、電力系統のさらなる安定化に貢献するだろう。技術進化と運用ノウハウの蓄積が、参入障壁となり、市場における競争力を確立する。
不確実な時代における戦略的価値
非常用ディーゼル発電システムは、その堅牢性と信頼性から、今後も社会基盤を支える不可欠な要素であり続ける。将来的には、より高度なモジュール化による導入の容易性向上や、デジタル技術を活用した予知保全、遠隔診断の進化が期待される。これは運用コストの削減と、システム全体の信頼性向上に直結する。また、脱炭素への取り組みが進む中で、バイオディーゼル燃料への対応や、水素などの次世代燃料との連携、さらには蓄電池や太陽光発電との組み合わせによるマイクログリッド構築の中核を担う可能性も秘めている。これは、単なる非常時電源に留まらず、平常時の電力系統安定化への貢献といった、より広範な価値創出を意味する。
非常用ディーゼル発電システムは、停電時に瞬時に起動し、安定した電力を供給する独立型の電源ソリューションである。病院、データセンター、金融機関、工場、交通インフラなど、その用途は多岐にわたる。これらの施設にとって、電力供給の途絶は、人命に関わる事態や甚大な経済的損失に直結するため、信頼性の高い非常用電源は不可欠である。システムは、ディーゼルエンジンと発電機を核に、燃料供給、冷却、排気、制御といった複数のモジュールで構成され、高い信頼性と長期的な運用能力を誇る。デジタル化の進展に伴うデータセンターの増設や、サプライチェーンの強靭化への要求は、本システムの需要を強力に牽引している。
着実な成長が予測されるグローバル市場
非常用ディーゼル発電システムの世界市場は、今後も堅調な成長が予測されている。LP Informationの最新調査レポート「世界非常用ディーゼル発電システム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591769/emergency-standby-diesel-generator-set）によると、2025年から2031年の予測期間中、年間平均成長率（CAGR）7.1%で拡大し、2031年までにグローバル市場規模は159.21億米ドルに達すると見込まれている。この数値は、世界中で高まる電力安定供給へのニーズと、事業継続性への投資意欲を明確に反映している。特に、インフラ整備が進む地域における新規需要と、既存設備の更新需要が市場を牽引する主要因となるだろう。
図. 非常用ディーゼル発電システム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340970/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340970/images/bodyimage2】
図. 世界の非常用ディーゼル発電システム市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、非常用ディーゼル発電システムの世界的な主要製造業者には、Caterpillar、Cummins、Rehlko、Rolls-Royce Solutions、Generac、Yanmar、Guangxi Yuchai Machinery、Mitsubishi Heavy Industries、Loncin Motor、SUMECなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。
進化を続ける技術と競争優位性
この市場における競争優位性は、システムの性能（起動時間、負荷応答性、連続運転能力）、コスト効率、調達の安定性、そして技術的な障壁の高さによって決まる。主要な技術革新は、燃費効率の向上、排出ガス規制への適合、騒音・振動の低減、そして遠隔監視・制御システムの高度化に焦点を当てている。さらに、再生可能エネルギーとの連携によるハイブリッドシステムの開発も進んでおり、これは将来的な脱炭素社会への移行と、電力系統のさらなる安定化に貢献するだろう。技術進化と運用ノウハウの蓄積が、参入障壁となり、市場における競争力を確立する。
不確実な時代における戦略的価値
非常用ディーゼル発電システムは、その堅牢性と信頼性から、今後も社会基盤を支える不可欠な要素であり続ける。将来的には、より高度なモジュール化による導入の容易性向上や、デジタル技術を活用した予知保全、遠隔診断の進化が期待される。これは運用コストの削減と、システム全体の信頼性向上に直結する。また、脱炭素への取り組みが進む中で、バイオディーゼル燃料への対応や、水素などの次世代燃料との連携、さらには蓄電池や太陽光発電との組み合わせによるマイクログリッド構築の中核を担う可能性も秘めている。これは、単なる非常時電源に留まらず、平常時の電力系統安定化への貢献といった、より広範な価値創出を意味する。