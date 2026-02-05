日本のファクトリーオートメーションおよび産業制御市場は、2035年までに年平均成長率（CAGR）9.9％で拡大し、市場規模は378億米ドルに達すると見込まれる。
Survey Reports LLCは、2026年2月に調査レポート「日本のファクトリーオートメーションおよび産業制御市場：システムタイプ別（DCS、PLC、SCADA、PLM、MES、HMI、その他）、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、工場規模別（中小企業、大企業）、エンドユーザー産業別（石油・ガス、化学、電力、食品・飲料、その他）―市場分析、トレンド、機会および予測（2025年～2035年）」を発行したと発表した。本レポートは、日本のファクトリーオートメーションおよび産業制御市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本のファクトリーオートメーションおよび産業制御市場概要
日本のファクトリーオートメーションおよび産業制御分野は、日本の産業基盤全体における製造効率、精度、生産性を向上させる先進技術に注力する分野である。ロボティクス、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）、分散制御システム（DCS）、マシンビジョン、モーションコントロール、センサー、産業用ソフトウェアなどが含まれる。日本の製造業者は、自動車、電子機器、半導体、精密機械の生産に用いられる高品質な自動化機器において世界的なリーダーである。同分野は、IoT、AI、リアルタイムデータ分析を生産ラインに統合することで、スマートファクトリーの取り組みを支えている。信頼性、小型化、エネルギー効率への強い重視が技術革新を牽引している。さらに、労働力不足や多品種少量生産への対応ニーズが、柔軟で高度な自動化ソリューションの全国的な導入を一層加速させている。
Surveyreportsの専門家による日本のファクトリーオートメーションおよび産業制御市場調査の分析によれば、同市場規模は2025年に172億米ドルを創出したことが明らかとなった。さらに、日本のファクトリーオートメーションおよび産業制御市場の売上高は、2035年末までに378億米ドルに達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約9.9％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のファクトリーオートメーションおよび産業制御市場分析によれば、同市場規模は、業務効率向上に対する需要の増加、革新的な自動化システムの導入、労働力不足および運用効率化の必要性、ならびにスマートマニュファクチャリングやインダストリー4.0施策に対する政府支援を背景として拡大すると見込まれている。日本のファクトリーオートメーションおよび産業制御市場における主要企業としては、三菱電機、FANUC、安川電機、オムロン、キーエンスなどが挙げられる。
目次
● 日本のファクトリーオートメーションおよび産業制御市場の規模、成長分析、および各国（地域）における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本のファクトリーオートメーションおよび産業制御市場における需要および機会分析
