日本のデジタルヘルスケア市場は、2035年までに年平均成長率（CAGR）19.6％で拡大し、市場規模は554億米ドルに達すると見込まれる。
Survey Reports LLCは、2026年2月に調査レポート「日本のデジタルヘルスケア市場：技術別（ウェアラブルデバイス、モバイルヘルスアプリケーション、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析）、サービス別（遠隔医療、遠隔患者モニタリング、医療情報交換、臨床意思決定支援システム）、提供形態別（オンプレミス、クラウドベース、Webベース）、エンドユーザー別（医療提供者、患者、製薬企業、保険会社）―市場分析、トレンド、機会および予測（2025年～2035年）」を発行したと発表した。本レポートは、日本のデジタルヘルスケア市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本のデジタルヘルスケア市場概要
日本のデジタルヘルスケア分野とは、先進的なデジタル技術を日本全体の医療サービス、健康管理、ケア提供に統合する取り組みを指す。これには、遠隔医療、電子カルテ（EHR）、AIベースの診断、ウェアラブル健康モニタリングデバイス、ロボット介護システム、モバイルヘルスアプリケーションなどが含まれる。高齢化の進展および医師不足を背景として、デジタルツールは医療アクセス、効率性、ケアの質の向上に寄与している。政府の施策は、特に地方部における病院負担の軽減を目的として、データ相互運用性や遠隔医療の推進を後押ししている。さらに、民間企業やスタートアップも、ヘルスアナリティクスや個別化医療の分野で革新を進めている。これらの動向が相まって、日本の医療システムは、より接続性が高く、予防重視で、技術主導型のエコシステムへと変革しつつあるのである。
Surveyreportsの専門家による日本のデジタルヘルスケア市場調査の分析によれば、同市場規模は2025年に112億米ドルを創出したことが明らかとなった。さらに、日本のデジタルヘルスケア市場の売上高は、2035年末までに554億米ドルに達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約19.6％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038325
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341008/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のデジタルヘルスケア市場分析によれば、同市場規模は、手頃で効果的な医療サービスに対する需要の増加、ヘルスケアITソリューションにおける技術進展、高齢化の進行および慢性疾患負担の増大、ならびに政府支援と技術導入の促進を背景として拡大すると見込まれている。日本のデジタルヘルスケア市場における主要企業としては、オムロン株式会社、CureApp、塩野義製薬株式会社、Health Nodeなどが挙げられる。
目次
● 日本のデジタルヘルスケア市場の規模、成長分析、および各国（地域）における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本デジタルヘルスケア市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：技術別、サービス別、提供形態別、エンドユーザー別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のデジタルヘルスケア市場のセグメンテーション
日本のデジタルヘルスケア市場概要
日本のデジタルヘルスケア分野とは、先進的なデジタル技術を日本全体の医療サービス、健康管理、ケア提供に統合する取り組みを指す。これには、遠隔医療、電子カルテ（EHR）、AIベースの診断、ウェアラブル健康モニタリングデバイス、ロボット介護システム、モバイルヘルスアプリケーションなどが含まれる。高齢化の進展および医師不足を背景として、デジタルツールは医療アクセス、効率性、ケアの質の向上に寄与している。政府の施策は、特に地方部における病院負担の軽減を目的として、データ相互運用性や遠隔医療の推進を後押ししている。さらに、民間企業やスタートアップも、ヘルスアナリティクスや個別化医療の分野で革新を進めている。これらの動向が相まって、日本の医療システムは、より接続性が高く、予防重視で、技術主導型のエコシステムへと変革しつつあるのである。
Surveyreportsの専門家による日本のデジタルヘルスケア市場調査の分析によれば、同市場規模は2025年に112億米ドルを創出したことが明らかとなった。さらに、日本のデジタルヘルスケア市場の売上高は、2035年末までに554億米ドルに達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約19.6％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038325
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341008/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のデジタルヘルスケア市場分析によれば、同市場規模は、手頃で効果的な医療サービスに対する需要の増加、ヘルスケアITソリューションにおける技術進展、高齢化の進行および慢性疾患負担の増大、ならびに政府支援と技術導入の促進を背景として拡大すると見込まれている。日本のデジタルヘルスケア市場における主要企業としては、オムロン株式会社、CureApp、塩野義製薬株式会社、Health Nodeなどが挙げられる。
目次
● 日本のデジタルヘルスケア市場の規模、成長分析、および各国（地域）における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本デジタルヘルスケア市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：技術別、サービス別、提供形態別、エンドユーザー別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のデジタルヘルスケア市場のセグメンテーション