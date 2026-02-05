日本のデジタルヘルスケア市場は、2035年までに年平均成長率（CAGR）19.6％で拡大し、市場規模は554億米ドルに達すると見込まれる。

