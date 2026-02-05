クアッド・フラット・ノーリード（QFN）パッケージ市場の需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年2月に調査レポート「クアッド・フラット・ノーリード（QFN）パッケージ市場：製品タイプ別（標準QFN、パワーQFN、サーマルQFN）、用途別（コンシューマーエレクトロニクス、自動車、通信、産業）、エンドユーザー別（OEM、Tier1サプライヤー、アフターマーケットメーカー）―世界市場分析、トレンド、機会および予測（2024年～2033年）」を発行したと発表した。本レポートは、QFNパッケージ市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場に関わる複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
クアッド・フラット・ノーリード（QFN）パッケージ市場概要
クアッド・フラット・ノーリード（QFN）パッケージは、現代の電子機器において広く使用されているコンパクトな表面実装型半導体パッケージである。平坦な正方形または長方形の本体を特徴とし、金属パッドは底面のみに露出しており、従来のリードを排除した構造となっている。この設計により小型化が実現され、電気的性能が向上するとともに、中央のサーマルパッドを介した放熱性能が強化される。QFNパッケージはコスト効率に優れ、標準的なPCB組立プロセスを用いた大量生産に適している。低インダクタンス、良好な信号整合性、信頼性の高い熱管理性能を提供するため、RFデバイス、電源管理IC、マイクロコントローラ、センサーなどに最適である。その軽量かつ低背な構造は、コンシューマー、自動車、産業向けの電子製品の薄型化および高効率化を支えるものである。
Surveyreportsの専門家によるクアッド・フラット・ノーリード・パッケージ市場調査の分析によれば、同市場規模は2025年に41億米ドルを創出したことが明らかとなった。さらに、クアッド・フラット・ノーリード・パッケージ市場の売上高は、2035年末までに92億米ドルに達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約7.5％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038324
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340997/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なクアッド・フラット・ノーリード（QFN）パッケージ市場分析によれば、同市場規模は、高性能かつ小型電子機器に対する需要の増加、コンシューマーエレクトロニクスの採用拡大、コンパクトで高性能な電子機器への需要拡大、ならびに無線および高周波アプリケーションの成長を背景として拡大すると見込まれている。クアッド・フラット・ノーリード・パッケージ市場における主要企業としては、Amkor Technology、STMicroelectronics、Texas Instruments、NXP Semiconductors、Infineon Technologies、ON Semiconductor、Microchip Technologyなどが挙げられる。
本クアッド・フラット・ノーリード・パッケージ市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えているものである。
