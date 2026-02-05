サイバーダインが北京の「スパークル」と共同出展 2/8(日)ワンフェス2026冬で漢方精霊ミニフィギュアを展示、 甲冑フィギュア『ファイター・エイドリアン』を発表!!
サイバーダイン株式会社(所在地：新宿区、代表：高橋信之)は、202６年２月８日（日）幕張メッセで開催されるワンダーフェスティバル202６冬に北京の玩具メーカー「スパークル」と共同出展します。
今回のワンダーフェスティバルでは、「漢方精霊」の着色済みミニフィギュアを展示いたします。漢方精霊は、生薬の成分と薬効を導く霊的個性をイメージして生まれたキャラクター。北京在住のイラストレーター「KOTORI」がイメージイラストを担当しています。
また、現在開発中の『ファイター・エイドリアン』の大型看板を展示。紹介動画を会場で流します。ファイター・エイドリアンは、素体を含む26種類のパーツで構成された関節可動式甲冑フィギュアです。
なお、前回、好評につき、売り切れてしまった魔刃戦姫のフィギュアも販売いたします。
ぜひブースまで、お立ち寄りください。
【ワンダーフェスティバル２０２６冬】
２月８日（日） 10:00～17:00
幕張メッセ / 国際展示場1～8ホール
【ブース番号】SPARKLE / スパークル「8-14-01」
■公式サイト http://www.cyberdyne.co.jp/wonfes
※プレス素材は公式サイトからダウンロードできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341023/images/bodyimage1】
▲関節可動式甲冑フィギュア『ファイター・エイドリアン』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341023/images/bodyimage2】
▲パーツは26種類。この他に素体（ボディ）も付属します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341023/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341023/images/bodyimage4】
▲漢方精霊ミニフィギュアを展示いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341023/images/bodyimage5】
配信元企業：サイバーダイン株式会社
