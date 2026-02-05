スイーツ食べながら”まちトーク”開催します！
世代別ワークショップイベント「まちトーク」を開催します
富士見町生涯学習課では、町の未来を担う子ども・若者の声を聴くワークショップイベント
「まちトーク」を、ユースセンターまるいちにて開催します。
「楽しい！」という気持ちを入口に、
好きな場所、あったらいいなと思う施設、日常で困っていることなど、
富士見町での暮らしについて、世代ごとに語り合う参加型イベントです。
当日は、小学生・中学生・高校生・19～25歳の青少年の4つの年代に分かれ、
同世代だからこそ話しやすい雰囲気の中で、自由に意見交換を行います。
特にU25の青少年の部では、
「新しい仲間と出会いたい」
「同世代と気軽に話したい」
「地域づくりに関心がある」
といった想いを持つ方が、テーマを設けながら語り合います。
若者たちが何を感じ、何を考えているのか。
その声に耳を傾け、今後のまちづくりにつなげていくための機会として開催します。
開催概要
会場
ユースセンターまるいち
対象・開催日時
小学生の部（小学4年～6年）
2月23日（月・祝）10:00～12:00
高校生の部（高校1年～3年）
3月10日（火）13:00～15:00
中学生の部（中学1年～3年）
3月10日（火）16:00～18:00
青少年の部（19歳～25歳）※青少年の部のみ、スイーツの提供はありません
2月23日（月・祝）14:00～16:00