スイーツ食べながら”まちトーク”開催します！

長野県富士見町

世代別ワークショップイベント「まちトーク」を開催します

富士見町生涯学習課では、町の未来を担う子ども・若者の声を聴くワークショップイベント

「まちトーク」を、ユースセンターまるいちにて開催します。

「楽しい！」という気持ちを入口に、

好きな場所、あったらいいなと思う施設、日常で困っていることなど、

富士見町での暮らしについて、世代ごとに語り合う参加型イベントです。

当日は、小学生・中学生・高校生・19～25歳の青少年の4つの年代に分かれ、

同世代だからこそ話しやすい雰囲気の中で、自由に意見交換を行います。

特にU25の青少年の部では、

「新しい仲間と出会いたい」

「同世代と気軽に話したい」

「地域づくりに関心がある」

といった想いを持つ方が、テーマを設けながら語り合います。

若者たちが何を感じ、何を考えているのか。

その声に耳を傾け、今後のまちづくりにつなげていくための機会として開催します。

開催概要

会場

ユースセンターまるいち

対象・開催日時

小学生の部（小学4年～6年）

2月23日（月・祝）10:00～12:00

高校生の部（高校1年～3年）

3月10日（火）13:00～15:00

中学生の部（中学1年～3年）

3月10日（火）16:00～18:00

青少年の部（19歳～25歳）※青少年の部のみ、スイーツの提供はありません

2月23日（月・祝）14:00～16:00