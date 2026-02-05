【福岡県大牟田市】サイクリングツアー第2弾～三池と呼ばれた時代を辿る～withグルメ周遊スタンプラリー

筑後地区観光協議会

昨年3月に開催した炭鉱の歴史サイクリングツアーに引き続き、第２弾となる大牟田サイクリングツアーを開催します。

今回は、サイクリングツアーガイドとともに大牟田が三池と呼ばれた江戸時代以前の歴史の痕跡を辿ります。サイクリング初心者の方にも安心して参加いただくことができます。

当時の大牟田のまちの風景を想像し軽食をとりながら、サイクリングを楽しんでみませんか。

参加された方には、もれなくオリジナルサイクリングキャップをプレゼント！

サイクリングツアーはご自身の自転車でも参加いただけます！

ツアーの集合場所である taramu boos & cafe（大牟田駅から自転車で1分）までは、西鉄の「サイクルトレイン」をご利用いただくと大牟田駅まで自転車を持ち込んで移動でき、とっても便利です！！（1回のご利用料金はたった300円とオトク！）

「サイクルトレイン」のご利用方法はこちらから↓

https://www.nishitetsu.jp/train/service/cycletrain/

▼とき 令和 8年 2月 22日（日）

1部：9:30～、2部：13:30～（約3時間半） ※雨天中止



▼集合 1部：9:30 2部：13:30 までに taramu books & cafe へ



▼定員 1部・2部 各16名（要事前申込）



▼参加費 2,500円(飲食代・保険料他)



▼申込期限 2月18日（水）



▼問合せ Glamic Cycling（070-4749-4088）

▼レンタサイクル あり（有料、要事前申込）

ご予約はこちらから

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWP_dJd0mBJ5teQ_48zWX0-WS2lafSYKvW3FuvFru_LZK6FA/viewform

さらに、同日には大牟田駅周辺の飲食店にてグルメ周遊スタンプラリー「大牟田駅向こう三軒両隣」を実施！あわせてご参加ください。サイクリングツアーに参加された方には、グルメ周遊スタンプラリー対象店舗にて使える特別クーポンをプレゼント！

【問合せ先】大牟田市 産業経済部 観光おもてなし課

TEL：0944-41-2750

【発 信】筑後地区観光協議会（事務局：久留米市役所観光・国際課内）

TEL：0942-30-9137 FAX：0942-30-9707