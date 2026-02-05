韓国ソウルにて大盛況を博した『なめこ栽培キット』ポップアップストアが2月13日より釜山でアンコール開催決定！
スマートフォンアプリ『なめこ栽培キット』シリーズ（以下、「なめこ」）を開発・運営する株式会社ビーワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：稲垣正信）と、韓国における「なめこ」の商品化権を持つJIN&JIN Communications Co., Ltd. (本社:ソウル特別市松坡区)は、韓国釜山広域市にて「なめこ」ポップアップストア「GIFT FROM NAMEKO in BUSAN」を2月13日より開催いたします。
2025年12月よりソウル弘大で開催されたポップアップストア「GIFT FROM NAMEKO」は、長蛇の列ができるほどの盛況を博し、延べ1万人ものお客様にお越しいただきました。
ソウル開催初日の様子。たくさんのファンが訪れ大行列ができていました。
ソウルでの人気ぶりを受け、より多くの方々になめこの魅力をお届けすべく、舞台を釜山に移したポップアップのアンコール開催が決定しました！
世界最大級の広さを誇るショッピングモール「新世界百貨店センタムシティ店」にて、ポップアップストア「GIFT FROM NAMEKO in BUSAN」をオープンします。
可愛いアイテムをたくさんご用意しておりますので、ぜひチェックしてみてください！
長い長なめこキーリング
【新商品】16cmキーリング
【新商品】29cmぬいぐるみ
リバーシブルポーチ（なめこ⇄枯れなめこ、なめこ先輩⇄なめ子）
ボディピロー（傘ナシなめこ・ななめこ）
ぬいぐるみスリッパ
2026年デスクカレンダー
ブークレワッペンステッカー（全10種）
ランダムアクリルキーリング（全30種）
なめこポップアップストア「GIFT FROM NAMEKO in BUSAN」開催概要
開催期間
2026年2月13日(金)～2026年3月5日(木)
※休業日：2月16日（月）、17日（火）
開催場所
Centum City Mall B1
15, Centum 4-ro, Haeundae-gu, Busan
(부산광역시 해운대구 센텀4로 15)
営業時間
月～木：10:30 - 20:00
金～日：10:30 - 20:30
ポップアップストアの詳細や最新情報は、韓国語版なめこ公式Instagramよりご確認ください。
https://www.instagram.com/nameko_nnf_kr/
●『なめこ』とは
スマートフォンアプリ『なめこ栽培キット』シリーズに登場するキャラクターです。『なめこ栽培キット』シリーズは年齢性別を問わず楽しめるアプリとして支持され、シリーズ累計6,000万ダウンロードを突破しています（2025年11月現在）。近年では「懐かしのキャラクター」として国内外で再び注目を集めており、2026年6月には15周年を迎えます。
＜なめこ公式サイト「なめぱら」＞
https://namepara.com/
＜なめこ公式X＞
https://x.com/nameko_nnf
＜なめこ公式TikTok＞
https://www.tiktok.com/@nameko_nnf
＜なめこ公式Youtube＞
https://www.youtube.com/@NamekoOfficial
＜なめこ公式Instagram＞
https://www.instagram.com/nameko_nnf/