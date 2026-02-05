2026年２月 仙台駅イベント情報！
ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：弭間 俊則）は、ＪＲ仙台駅2階ステンドグラス前等において、様々な催事イベントを開催します。
ぜひこの機会にJR仙台駅へお越しください。
（１）JR仙台駅2階 ステンドグラス前
１.SENDAI STATION Valentine Fair[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/209_1_9f45ef3df31da50a523779c3eba06a2c.jpg?v=202602050551 ]
※営業時間や内容が変更となる場合がございます。
２.みやぎの推しグルメ～あなたが選ぶ！みやぎの逸品フェア！～[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/209_2_d530c78ab63e87ddcbc7121477009fbc.jpg?v=202602050551 ]
３.駅の文具まつり[表3: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/209_3_0a298b27fdf002ac7c3f51d60e5d2a2a.jpg?v=202602050551 ]
４.みやぎ水産の日まつり[表4: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/209_4_bc8d45e89d6aeea52576cc19740cc549.jpg?v=202602050551 ]
（２）JR仙台駅2階 ハレまちコート
１.仙台銘菓フェア[表5: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/209_5_2c35bc5662b1aecedbbf708e139ed124.jpg?v=202602050551 ]
２.蔵王町フェア[表6: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/209_6_c239f7678c2efe009985c10c3984f44e.jpg?v=202602050551 ]
３.丸森町フェア[表7: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/209_7_c05834b6194d0500ee154afd11ba7892.jpg?v=202602050551 ]
（３）JR仙台駅2階 東西自由通路「杜の陽だまりガレリア」催事スペース
１.キットカット POP UP[表8: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/209_8_5f6312ef907b4f4d327d07546561ce1e.jpg?v=202602050551 ]
２.バレンタインフェア[表9: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/209_9_11e94850a5e9fc68731edde3bf75b5e1.jpg?v=202602050551 ]
３.丸森町干し柿販売会[表10: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/209_10_5e21b726cf9afd799df79f57a004dc6b.jpg?v=202602050551 ]
４.楢葉町販売会[表11: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/209_11_e682413e7d903a0e0abc86188f4d4788.jpg?v=202602050551 ]
５.メヒコ販売会[表12: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/209_12_e696f4c9f061bf69e9a182a2d42aab32.jpg?v=202602050551 ]
６.つるとんたん販売会[表13: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/209_13_fc3e78923a6d20cf3bff11f54c1f95ac.jpg?v=202602050551 ]
このほかにもさまざまな催事イベントを予定しています。
以下のイベントカレンダーからぜひチェックしてみてください！
