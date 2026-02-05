【LANVIN en Bleu】「絆」を象徴するリボンなどラッキーモチーフの新作アクセサリーを発売

株式会社ヴァンドームヤマダ

クチュールの精神が息づく上品で繊細なディテールと、大人の女性の遊び心をくすぐるデザイン性の高さにこだわったコレクションを発信するLANVIN en Bleu（ランバン オン ブルー）より、ラッキーモチーフの新作アクセサリーを発売します。

「絆」「約束」を象徴するリボンモチーフは、艶やかなカラーにカットガラスをあしらい、エレガントな輝きをプラス。小ぶりながら立体感のあるデザインが、装いを上品で華やかに彩ります。

ハートモチーフは、白蝶貝とパールで仕上げた上品な印象。甘くなりすぎないすっきりとした表情が魅力で、白色のハートは「純粋な気持ち」「清らかな愛」を意味します。同デザインのイヤリング（ピアス）も展開します。

リボンモチーフ ネックレス各\18,700(https://www.lanvin-en-bleu.com/item/101758.html?cc=01)

リボンモチーフ ピアス\19,800(https://www.lanvin-en-bleu.com/item/101778.html?cc=02)

ハートモチーフ ネックレス\19,800

リボンモチーフ イヤリング\19,800(https://www.lanvin-en-bleu.com/item/101761.html?cc=01)

ハートモチーフ イヤリング\23,100

◆全国のランバン オン ブルー アクセサリー売場（https://vendome.jp/stores?bslg=lanvin-en-bleu）、ランバン オン ブルー 公式EC（https://www.lanvin-en-bleu.com/）にて1月中旬より順次発売

INFORMATION

ランバン オン ブルー アクセサリーの新店舗をオープンします。

■2月25日（水）そごう横浜店 B1F

■3月1日（日）そごう千葉店 1F