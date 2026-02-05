いちごと花スイーツ＆ドリンクで 春咲く、花咲く。2026年2月19日（木）より神戸の洋菓子屋「PATISSERIE TOOTH TOOTH」にて登場。

株式会社ポトマック

四季の移ろいをあしらった果実たっぷりのタルトや、しっかり焼きこんだ素朴なお菓子をお届けしている神戸の洋菓子屋「PATISSERIE TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/patisserie-tooth-tooth)」のサロン・カフェにて、2026年2月19日（木）より甘酸っぱいいちごや花に彩られた、スイーツやドリンクが登場。

【本店限定販売】

◆いちごと紅茶のアフタヌーンティー

3630円（税込）

>> ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/33755)（ご予約無しでも当日注文可）

上段

・タルトフレーズ

・いちごと紅茶のマカロン

・いちごとラズベリーのミルフィーユ

・いちごとエルダーフラワーのジュレ

・ジャスミン香るクレームブリュレ

下段

・いちごのフルーツサンド

・いちごとアールグレイのパウンド

・スコーン

・マスカルポーネクリームとフレーズソース

▼お好みのドリンクをお選びいただけます

・ホットティー (TOOTH TOOTHの紅茶をポットサービスでご提供いたします） ・アイスティー

・コーヒー

・ジュース （アップル / マンゴー）

・季節のティーエード

【本店限定販売】

◆いちごとエルダーフラワーのパルフェ

1870円(税込)

瑞々しいいちごに、ほのかに香るエルダーフラワーを合わせた春のパフェ。

やさしい甘さのクリームと重なり合い、軽やかで華やかな味わいに仕上げました。

◆いちごとフランボワーズのクレープ ミルクアイス添え

1870円（税込）

甘酸っぱいいちごとフランボワーズを包みこんだクレープになめらかなミルクアイスを添えた一皿。果実の瑞々さとミルクのコクが重なりあう、季節限定のクレープです。

◆生ハムと春野菜のジェノベーゼパスタ TOOTHTOOTHリングイネ

1760円（税込）

春野菜と生ハムを爽やかなバジルの香りでまとめた一皿。

もっちりとしたTOOTH TOOTH特製リングイネで季節の味わいをお楽しみください。





お食事にデザートもセットでご注文いただけます。

※画像はイメージです

◆ブリアンローズ薫るフラワーハニーティー

880円（税込）

ローズ薫る紅茶にバラとハチミツを合わせた温かいフルーツティー

◆いちごとエルダーフラワーのティーエード

825円（税込）

アールグレイの旨味と薫り高いダージリンをブレンドしたオリジナルのアイスティーをベースに、いちごとエルダーフラワーシロップを合わせたフルーツティー

※商品により販売店舗が異なります。一部商品は、お取り扱いがない店舗がございます。

※イベントやフェア、仕入れ状況により、予告なくメニュー内容を変更させていただく場合がございます。

《ハル、サクサク》

花が咲き、心がほどける春。

サクサクと軽やかな洋菓子で、感謝やお祝いの気持ちをそっと届けます。

春のときめきを、ひとくちずつ。

PATISSERIE TOOTH TOOTH

（パティスリー トゥーストゥース）

『PATISSERIE TOOTH TOOTH』パティスリートゥーストゥースは、お菓子づくりへ情熱を注ぐ職人たちの”こだわり”と、私たちが大好きなアートやモード、音楽といった”遊び心”がマリアージュした、神戸の洋菓子屋です。

1986年、神戸の路地裏の片隅に『TOOTH TOOTH』トゥーストゥースが開業。 手作りの小さなお店は、アートやモード、音楽を目指す若者のコミュニティーでした。 神戸に新しい風を吹かせたトゥーストゥース。 心地よい音楽が流れる賑やかなお店で、みんながお目当てにしたのが、四季の移ろいをあしらった果実たっぷりのタルトと、しっかり焼きこんだ素朴なお菓子たちでした。

1997年に洋菓子の専門店として生まれたパティスリートゥーストゥースは、開業以来、美味しいもの好きな神戸っ子たちに喜んでいただけるよう、丁寧に、ときにはやんちゃに、”こだわり”と”遊び心”を重ねています。

>> 公式HP(https://toothtooth.com/patisserie-tooth-tooth)

>> Instagram(https://www.instagram.com/patisserie_toothtooth/)