ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』イベント「とらえろ！危険生物の森 後編～今夜のごちそうは～」

■新イベント「とらえろ！危険生物の森 後編～今夜のごちそうは～」開催！

株式会社オルトプラス▲SSR【猛獣にもタイマンで】波羅夷空却

簓の提案で、ヨコハマのとある森でのロケが敢行される。

番組ゲストとして呼ばれたのは、一郎、一二三、空却。

「猛獣が多い」と名高いこの森で、二手に分かれて撮影スタート！

ヒクイドリ、ライオン……噂に違わぬ危険生物の数々に逃げ惑い、

なんとか落とし穴に落とすことに成功する。

そこに、穴の様子を見に来た理鶯と帝統が現れ、

一同は理鶯たちが拠点としているキャンプへと移動することに。

一息つく面々に、理鶯はこの森に“密猟者”が居ることを告げ――？

【「とらえろ！危険生物の森 後編～今夜のごちそうは～」概要】

▼イベント開催期間

2026年2月5日（木）17時00分～2026年2月17日（火）10時59分

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【猛獣にもタイマンで】波羅夷空却」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【猛獣にもタイマンで】波羅夷空却は、イベントチケット(緑)を手に入れ「とらえろ！危険生物の森 後編～今夜のごちそうは～ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。

「とらえろ！危険生物の森 後編～今夜のごちそうは～ Gコレクト」開催！

イベント期間中に同時開催されている「とらえろ！危険生物の森 後編～今夜のごちそうは～ Gコレクト」では、「SSR【No.1ホストの宣伝業務】伊弉冉一二三」「SSR【棄権できない危険ロケ】白膠木簓」の2点がイベントの特効カードとして登場します。

▲SSR【No.1ホストの宣伝業務】伊弉冉一二三▲SSR【棄権できない危険ロケ】白膠木簓

その他、イベント限定報酬カード「SSR【猛獣にもタイマンで】波羅夷空却」や「伊弉冉 一二三」「白膠木 簓」「波羅夷 空却」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。

【「とらえろ！危険生物の森 後編～今夜のごちそうは～ Gコレクト」概要】

▼開催期間

2026年2月5日（木）17時00分～2026年2月17日（火）10時59分

◆ログインボーナスの実施

イベント開催にあわせて、「とらえろ！危険生物の森 後編～今夜のごちそうは～ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

▼ログインボーナス実施期間

2026年2月5日（木）17時00分～2026年2月17日（火）10時59分

「February ヨコハマ Gコレクト」開催！

「SSR【Just a Dream】碧棺左馬刻」「SSR【Just a Dream】入間銃兎」「SSR【Just a Dream】毒島メイソン理鶯」を獲得することができるGコレクトを開催しています。

【「February ヨコハマ Gコレクト」概要】

▼開催期間

2026年2月1日（日）00時00分～2026年2月28日（土）23時59分

▲SSR【Just a Dream】碧棺左馬刻▲SSR【Just a Dream】入間銃兎▲SSR【Just a Dream】毒島メイソン理鶯

■その他のキャンペーン

◆A.R.B 1ST CARDキャンペーン 投票受付中！

「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」は2026年3月に6th ANNIVERSARYを迎えます。

これを記念して、公式サイト内の特設ページにて「A.R.B 1ST CARDキャンペーン」を開催中！

「A.R.B 1ST CARDキャンペーン」は、プレイヤーの皆様の投票によって、キャラクター別に1位のSSRカードを決める投票企画です。見事1位に選ばれた18枚のSSRカードは、後日特別仕様のカードとしてゲームアプリ内に登場予定！投票期間中、毎日キャラクター別に1票ずつ投票が可能ですのでお見逃しなく。

▽A.R.B 1ST CARDキャンペーンページ

https://hypnosismicarb.com/vote/card/

▼開催期間

2026年2月2日（月）17時00分～2026年2月12日（木）16時59分

◆ストーリーカードキャンペーン～三郎・十四～

新ストーリーカード「SSR【Workout】山田三郎」と「SSR【Workout】四十物十四」を獲得することができるGコレクトを開催しています。Gコレクトはジェムのほか、専用チケット「ストーリーGコレチケット(vol.4)」各種を使うことでも回すことができ、ビンゴミッションとログインボーナスで最大150回分のチケットを獲得できます。

※「ストーリーGコレチケット(vol.4)」各種を所持している場合、開催期間が終了しても本Gコレクトを回すことが可能です。

▼開催期間

2026年1月24日（土）00時00分～2026年2月6日（金）23時59分

◆SUDDEN SCRATCH!!～イケブクロ:スペード～

イベント期間中、KILLER SCRATCH!!をプレイするとライズ消費量に応じた確率でSUDDEN SCRATCH!!が発生します。SUDDEN SCRATCH!!をプレイすると、通常の報酬アイテムの他、限定アイテム「SUDDENコイン」を獲得することができます。「SUDDENコイン」を集めることで、「A.R.B remix」楽曲やレイズキー、イケブクロ・ディビジョンのデコステッカーに使えるブースターなどと交換することが可能です。また、ストーリーカード「SSR【Live it up】山田三郎」が上限解放され、最大9枚まで獲得できます。さらに、SUDDEN SCRATCH!!～Special～の開催時には10枚目が獲得可能となり、10枚集めるとカードストーリーがフルボイスに！

▼開催期間

2026年2月3日（火）00時00分～2026年2月9日（月）23時59分

【タイトル概要】

【タイトル】ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

【対応プラットフォーム】iOS / Android / Amazon Appstore

【サービス開始】2020年3月26日（木）

【価格】基本プレイ無料（アイテム課金型）

【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

【Amazon アプリストア】https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

【公式サイト】https://hypnosismicarb.com/

【公式SNS】https://x.com/hypnosismic_arb

【配信元/開発運営】株式会社アイディアファクトリープラス

【共同開発】アイディアファクトリー株式会社、株式会社オルトプラス

【権利表記】(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

株式会社オルトプラス 会社概要

【会社名】株式会社オルトプラス

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード:3672)

【代表】代表取締役 石井 武

【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F

【設立】2010年5月6日

【URL】https://www.altplus.co.jp/

株式会社アイディアファクトリープラス 会社概要

【会社名】株式会社アイディアファクトリープラス

【代表】代表取締役 佐藤 嘉晃

【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F

【設立】2020年1月10日

【URL】https://ideafplus.co.jp/

アイディアファクトリー株式会社 会社概要

【会社名】アイディアファクトリー株式会社

【代表】代表取締役 佐藤 嘉晃

【所在地】東京都豊島区東池袋3‐1‐4 サンシャインシティ文化会館6F

【設立】1994年10月27日

【URL】https://www.ideaf.co.jp/