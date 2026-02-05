NYC株式会社

NYC株式会社（本社：東京都中央区、以下「NYC」）は、事業承継に挑戦する起業家・投資家を対象に、事業承継の“実行”をゴールとする少人数制の伴走型インキュベーションオフィス（コワーキングスペース）の開設を検討しています。

これに伴い、サービス設計の精度向上および利用希望者の把握を目的として、事前ニーズ調査アンケートを開始いたしました。

ご回答いただいた方には、サービス開始時に先行してご案内いたします。

※本構想は検討段階であり、内容は変更となる可能性があります。

※本件は投資勧誘を目的としたものではありません。

※案件紹介・資金提供等を保証するものではありません。

■アンケートフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4zG56odQzowpIPNaL5j7C322-4B21z6w36-PY7FubkoIVbg/viewform

◆ 開設検討の背景

中小企業の事業承継問題は依然として深刻である一方で、「事業を引き継ぎたい」と考える個人や起業家にとっては、

- 案件情報にたどり着けない- 資金調達やストラクチャー設計が難しい- 気軽に相談できる相手がいない

といった課題が高い参入障壁となっています。

NYCはこれまで、中小企業投資・事業承継支援に携わる中で、「実行を前提とした伴走環境」そのものが不足しているという課題認識に至りました。

そこで今回、事業承継の“検討”ではなく“実行”をゴールとする期間限定型のインキュベーションオフィスの開設を検討しています。

◆ サービス概要（検討中）

本オフィスは、事業承継の実行を目的とした伴走型・少人数制のコワーキングオフィスです。

事業承継が完了した際には、「卒業」という形でオフィスから巣立っていただくことを想定しています。

■対象者（個人・法人不問）- 個人で事業承継を検討している方- ロールアップ戦略での起業を目指している方- トラディショナル型サーチファンドのサーチャー- 自己勘定投資事業を開始しようとしている方- その他、事業承継に関心のある起業家

※現職があり、これから起業準備をしたい方や、PE・M&A経験者も対象

◆ 募集概要（想定）

■特徴（案）- 日常的に相談できる「壁打ち」環境ソーシング、資金調達、経営に関する実践的なアドバイスNYCメンバーがオフィスに立ち寄り、日常的に相談可能な環境- 定期的なイベント・勉強会M&A仲介会社、PEファンド、専門家、NYCメンバー等を招いた学びの場- 案件接点の提供NYCのネットワークを活用した案件紹介の可能性- 専門家ネットワークの活用弁護士、会計士、税理士、金融機関等の紹介- ソーシング支援体制（オプション／別料金）案件開拓を支援する専任チーム（例：テレアポ等）の併設を検討- 同じ志を持つ仲間との人脈形成事業承継を目指す少人数コミュニティによる相互刺激

場所 ：東京都中央区・茅場町（NYCオフィス近隣）

※東京駅から近く、地方出張にも便利な立地

募集人数：限定6名

期間 ：最大2年間（事業承継完了後、1年間の延長可）

料金 ：月額10～20万円（固定席を想定）

※応募多数の場合、事前面談を実施する場合があります

※本構想の趣旨に照らし、先行案内の対象を限定させていただく場合があります

■会社概要

会社名 ：NYC株式会社

代表者 ：中塚庸仁、尾上侑己

所在地 ：東京都中央区新川1-6-11

事業内容：中小企業投資事業、ベンチャー投資事業、トラディショナル型サーチファンド投資事業

会社ＨＰ：https://nycinc.jp/

YouTube：NYCの裏側/NYC株式会社(https://www.youtube.com/@nyccareer)

■本件に関するお問い合わせ先

NYC株式会社 広報担当

E-mail：admin@nycinc.jp