【デロイト出身者が語る】スタートアップコンサルで得られる「AI実装経験」の正体。キャリアの停滞を打破する「スタートアップ型」の思考法
「大規模プロジェクトの歯車」で終わるか、AIを武器に「変革の主体」となるか。
世界初（※）の「GPUを不要とする生成AI（LLM）」の開発に成功した株式会社I.Y.P Consultingは、
2026年2月26日（木）、コンサルタント・IT人材を対象としたキャリアウェビナーを開催します。 デロイト トーマツ コンサルティング出身であり、現在はスタートアップの創業メンバーとしてAI事業を牽引する今泉宏健が登壇。「要件定義だけ」「PMOだけ」のキャリアが抱えるリスクと、AI時代に市場価値を爆発させるために必要な「実装経験」の正体を明かします。 （※自社調べ。2025年9月時点、GPUレスでのLLM動作において）
▶ ウェビナーの詳細・参加申込みはこちら(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mBHLFq-RT3ujsfU4b8Ra-g?utm_source=prtimes)
（参加無料／オンライン開催）
■ なぜ今、優秀なコンサルタントほど「キャリアの停滞」を感じているのか
DX・AIへの投資が加速する一方で、多くのコンサルタントやSIerが「大規模プロジェクトの一部」として、調整業務やドキュメント作成に追われています。
- AIによる代替：論点整理や議事録、資料作成の多くはAIで完結する時代へ。
- 役割の形骸化：間に立つだけの「PMO」は、付加価値を証明しづらくなっている。
- 実装との乖離：戦略は描けても、AIを現場にどう落とし込むかの「手触り感」が欠如している。
このような「現場のリアル」から目を背け、従来の役割に固執することが、将来的な市場価値の低下（二極化の下位への転落）を招いています。
■ 「AI実装経験」とは、単にツールを使うことではない
本ウェビナーで定義する「AI実装経験」とは、単なるプロンプトエンジニアリングではありません。
- 業務・データ・AIの構造を繋ぎ合わせる構想力
- 分業の壁を超え、アウトプットまで責任を持つ実行力
- AIという不確実な技術を、企業の利益に変える突破力
大手ファームでの経験を活かしつつ、これらの「スタートアップ型」の思考法を取り入れることで、どのようにキャリアを再定義すべきかを解説します。
■ 本ウェビナーのポイント
- 市場の現実：生成AI時代、価値が上がる人／下がる人の決定的な分岐点
- 役割の再定義：「要件定義・PMO」の次に来る、真のDX人材の姿
- キャリア戦略：大手出身者がスタートアップ環境で得る「資産」とは
- Q&A：現場の最前線を知る登壇者への質疑応答
※本ウェビナーは採用説明会ではありません。転職意向の有無にかかわらず、AI・DX時代のキャリアを真剣に考えるための「視点」を提供します。
本ウェビナーの開催概要・参加方法は以下をご覧ください。
▶ 参加申込みフォームはこちら(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mBHLFq-RT3ujsfU4b8Ra-g?utm_source=prtimes)
ウェビナー概要
＜タイトル＞
＜開催日時＞
2026年2月26日（木）19:00～20:00
＜開催形式＞
オンライン（Zoomウェビナー）
＜参加費＞
無料（事前登録制）
＜対象者＞
- コンサルファーム、SIer、事業会社（DX・IT・企画）に在籍している方
- 業務改革、DX、AI活用に関わっている、または関心のある方
- AI・DX時代のキャリアや市場価値について考えたい方※転職意向は問いません
＜プログラム（予定）＞
Part1｜市場の現実（15分）
- AI・DX時代、コンサル／SIer／IT人材に何が起きているのか
- 業界で進む役割の再定義
- なぜ「要件定義だけ」「PMOだけ」がリスクになりつつあるのか
- 生成AI時代に価値が上がる人／下がる人の分岐点
Part2｜なぜ今、スタートアップコンサルなのか（20分）
- 業界構造から見る、キャリア選択の合理性
- 大手とスタートアップで異なる経験の積み上がり方
- 市場価値の作られ方の違い
- 向いている人／向いていない人の特徴
Part3｜Q&A／ディスカッション（15分）
登壇者プロフィール
今泉 宏健（株式会社I.Y.P Consulting 創業メンバー）
慶應義塾大学総合政策学部卒業。體育會蹴球部（ラグビー）出身。
博報堂DYグループにてブランド戦略・マーケティング施策の立案に従事後、
デロイトトーマツコンサルティングにてSalesforce導入・業務改革プロジェクトを担当。
I.Y.P Consulting創業メンバーとして、営業戦略、組織設計、人材育成制度の整備など、
事業拡大と組織基盤の強化を推進。
申込方法
本ウェビナーへの参加をご希望の方は、
以下のフォームより事前登録をお願いいたします。
▶ ウェビナー参加申込みはこちら(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mBHLFq-RT3ujsfU4b8Ra-g?utm_source=prtimes)
