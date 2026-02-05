株式会社I.Y.P Consulting

「大規模プロジェクトの歯車」で終わるか、AIを武器に「変革の主体」となるか。

世界初（※）の「GPUを不要とする生成AI（LLM）」の開発に成功した株式会社I.Y.P Consultingは、

2026年2月26日（木）、コンサルタント・IT人材を対象としたキャリアウェビナーを開催します。 デロイト トーマツ コンサルティング出身であり、現在はスタートアップの創業メンバーとしてAI事業を牽引する今泉宏健が登壇。「要件定義だけ」「PMOだけ」のキャリアが抱えるリスクと、AI時代に市場価値を爆発させるために必要な「実装経験」の正体を明かします。 （※自社調べ。2025年9月時点、GPUレスでのLLM動作において）

▶ ウェビナーの詳細・参加申込みはこちら(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mBHLFq-RT3ujsfU4b8Ra-g?utm_source=prtimes)

（参加無料／オンライン開催）

■ なぜ今、優秀なコンサルタントほど「キャリアの停滞」を感じているのか

DX・AIへの投資が加速する一方で、多くのコンサルタントやSIerが「大規模プロジェクトの一部」として、調整業務やドキュメント作成に追われています。

- AIによる代替：論点整理や議事録、資料作成の多くはAIで完結する時代へ。- 役割の形骸化：間に立つだけの「PMO」は、付加価値を証明しづらくなっている。- 実装との乖離：戦略は描けても、AIを現場にどう落とし込むかの「手触り感」が欠如している。

このような「現場のリアル」から目を背け、従来の役割に固執することが、将来的な市場価値の低下（二極化の下位への転落）を招いています。

■ 「AI実装経験」とは、単にツールを使うことではない

本ウェビナーで定義する「AI実装経験」とは、単なるプロンプトエンジニアリングではありません。

- 業務・データ・AIの構造を繋ぎ合わせる構想力- 分業の壁を超え、アウトプットまで責任を持つ実行力- AIという不確実な技術を、企業の利益に変える突破力

大手ファームでの経験を活かしつつ、これらの「スタートアップ型」の思考法を取り入れることで、どのようにキャリアを再定義すべきかを解説します。

■ 本ウェビナーのポイント

- 市場の現実：生成AI時代、価値が上がる人／下がる人の決定的な分岐点- 役割の再定義：「要件定義・PMO」の次に来る、真のDX人材の姿- キャリア戦略：大手出身者がスタートアップ環境で得る「資産」とは- Q&A：現場の最前線を知る登壇者への質疑応答

※本ウェビナーは採用説明会ではありません。転職意向の有無にかかわらず、AI・DX時代のキャリアを真剣に考えるための「視点」を提供します。

本ウェビナーの開催概要・参加方法は以下をご覧ください。

ウェビナー概要

＜タイトル＞

【デロイト出身者が語る】スタートアップコンサルで得られる「AI実装経験」の正体。キャリアの停滞を打破する「スタートアップ型」の思考法

＜開催日時＞

2026年2月26日（木）19:00～20:00

＜開催形式＞

オンライン（Zoomウェビナー）

＜参加費＞

無料（事前登録制）

＜対象者＞

- コンサルファーム、SIer、事業会社（DX・IT・企画）に在籍している方- 業務改革、DX、AI活用に関わっている、または関心のある方- AI・DX時代のキャリアや市場価値について考えたい方※転職意向は問いません

＜プログラム（予定）＞

Part1｜市場の現実（15分）

- AI・DX時代、コンサル／SIer／IT人材に何が起きているのか- 業界で進む役割の再定義- なぜ「要件定義だけ」「PMOだけ」がリスクになりつつあるのか- 生成AI時代に価値が上がる人／下がる人の分岐点

Part2｜なぜ今、スタートアップコンサルなのか（20分）

- 業界構造から見る、キャリア選択の合理性- 大手とスタートアップで異なる経験の積み上がり方- 市場価値の作られ方の違い- 向いている人／向いていない人の特徴

Part3｜Q&A／ディスカッション（15分）

登壇者プロフィール

今泉 宏健（株式会社I.Y.P Consulting 創業メンバー）

慶應義塾大学総合政策学部卒業。體育會蹴球部（ラグビー）出身。

博報堂DYグループにてブランド戦略・マーケティング施策の立案に従事後、

デロイトトーマツコンサルティングにてSalesforce導入・業務改革プロジェクトを担当。

I.Y.P Consulting創業メンバーとして、営業戦略、組織設計、人材育成制度の整備など、

事業拡大と組織基盤の強化を推進。

申込方法

本ウェビナーへの参加をご希望の方は、

以下のフォームより事前登録をお願いいたします。

