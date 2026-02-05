″あさみみちゃん″誕生5周年記念POP UP 　2月27日（金）から渋谷PARCOで開催決定！

株式会社パルコ

株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、以下パルコ）は、SNSを中心に人気を集めるうさぎのキャラクター「あさみみちゃん」の誕生5周年を記念したPOP UPイベント「あさみみちゃん5周年 ありがとうさぎ！POP UP」を、GALLERY X BY PARCOにて開催いたします。

「あなたの気持ちを浅くする寄り添いうさぎ」として、多くの支持を集めるあさみみちゃん。「日本一のキャラクタータレント」を目指して、2021年から活動を開始し、幅広い層から注目を集めてきました。

会場では、誕生から5年間にわたり多くの人の心に寄り添ってきたあさみみちゃん達と一緒に写真が撮れるフォトスポットを多数展開。５周年とバースデーにふさわしい、とっておきな演出をお楽しみいただけます。

また、描き下ろしビジュアルを使用した5周年記念限定グッズを多数販売いたします！



さらに、一部のフォトスポットを2月27日(金)～3月7日(土)はバースデー仕様、3月8日(日)～3月15日(日)はバンド仕様に展示替えいたします。期間ごとに異なる展示にもぜひご注目ください！

「あさみみちゃん５周年-ありがとうさぎ！POP UP-」開催概要

●会期／2026年2月27日(金)～3月15日(日) 17日間

●会場／GALLERY X BY PARCO（東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO B1F）

●営業時間／ 11:00～21:00 ※入場は閉場時間の30分まで ※最終日は18:00閉場

●公式サイト／ https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1874

●入場料／ 無料

●主催／株式会社パルコ ●企画制作／株式会社パルコ・株式会社アダビト

POPUPオリジナルグッズ

描き下ろしビジュアルを使用した5周年記念限定オリジナルグッズを販売予定です。

※画像・イラストはイメージです。実物とは異なる場合がございます。

TシャツWhite (S/M/L/XL)

\5,500(税込)

TシャツBlack (S/M/L/XL)

\5,500(税込)

トートバック

\3,850(税込)

クッキー缶 （おまけステッカー付 ※ランダム３種）

\1,400(税込)

プラコップ

\1,980(税込)

プラコップ

\1,980(税込)

缶ミラー

\1,100(税込)

アクリルスタンドA / B

各\1,320(税込)

ランダムアクリルキーホルダー(ランダム6種)

\880(税込)

ランダム缶マグネット(ランダム6種)

\660円(税込)

ダイカットメモ

\990円(税込)

ステッカーシート

\990円(税込)

お買い上げプレゼント

会場にてグッズを2,000円（税込）ご購入ごとに、

「5周年オリジナルおみくじ」を1枚お引きいただけます。

(※全5種・絵柄はお選びいただけません ※なくなり次第終了）