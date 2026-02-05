【フォーシーズンズホテル京都】3月1日（日）よりスタート「レモン＆ハニーアフタヌーンティー」

フォーシーズンズ ジャパンコレクション

フォーシーズンズホテル京都(https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/)（所在地：京都市東山区妙法院前側町、総支配人：ファニー・ギブレ）では、3月1日（日）より、春のレストランプロモーションを開始いたします。アフタヌーンティーには、レモンとはちみつをテーマに、春の柔らかな日差しを思わせるスイーツやセイボリーをご用意。その他抹茶を贅沢に使った1日限定20食の抹茶パフェや、桜香るテイクアウトスイーツと合わせ春の訪れを鮮やかに彩ります。

■春の光を閉じ込めた「レモン＆ハニーアフタヌーンティー」

レモン＆ハニーアフタヌーンティー

鮮やかな黄色をメインにパステルカラーで彩られるスタンドには、6種類のスイーツ、5種類のセイボリー、そして4種類の焼き菓子が並びます。さっぱりとしたレモンの風味と、まろやかなはちみつの甘さに春の食材を加え、華やぎを感じていただけるメニューを取り揃え、心躍る優美なティータイムをお届けします。

■注目のスイーツシャルロットアプリコットレモンケーキ

オレンジババロアとアプリコットムースをスポンジ生地で丁寧に包み、金柑とレモンのゼリーを乗せて仕上げたペストリーシェフ南部のいちおしのひと品。

トップにはハチの巣を型取ったクッキーをのせ、柑橘の明るい酸味と、軽い口当たりが春らしさをお届けします。

ハニーレモンムース

はちみつの甘さが効いたレモンムースの中に、シナモンのダークチョコレートをしのばせました。

サクッと焼き上げたタルトの上で、レモンの爽やかさとシナモンの余韻をバランスよくお楽しみいただけます。

■注目のセイボリーヨークシャープディング

外はカリッと中はふんわり焼き上げた生地に、ローストした和牛、スモークマッシュポテト、こんがりとキャラメリゼしたオニオンを合わせたエンバ・キョウト・グリルらしさを映し出したヨークシャープディングは、シェフ原田の一押しです。

仕上げには肉汁の旨みを凝縮したソースをかけてお召し上がりいただきます。

スモークサーモンサブレ

レモンの効いたクリームチーズと、スモークサーモンが絶妙に重なり合うサブレ。いくらとディルをのせ、口に運ぶとスモークの深みと上品な香りが広がる奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。

■コンディメントと合わせてお楽しみいただきたい焼き菓子4種類

従来のアフタヌーンティーとは異なり、今回は4種類の焼き菓子をご提供いたします。コンディメントにご用意するアカシアハニーとクロテッドクリームと一緒にお召し上がりいただくことで風味が増すアイテムを揃えました。

左から順にフィナンシェ、ハニーガレット、バニラスコーン、レモンパウンドケーキ ※アカシアハニーとクロテッドクリームはそれぞれ小皿でご用意いたします。

・フィナンシェ

芳醇なバターやアーモンドが香ばしく香る生地に、レモンゼストを練り込みました。

・ハニーガレット

はちみつが香るホロホロのガレットは、とろりとなめらかなクロテッドクリームとの相性が抜群。また、アカシアハニーをつけて、さらに華やかな風味を味わうこともおすすめです。

・バニラスコーン

芳醇なバニラが香るスコーン。あたたかいスコーンにアカシアハニーをのせると、はちみつのフローラルな香りがふわりと引き立ちます。

・レモンパウンドケーキ

レモンの爽やかさが後を引く、王道ながらも素材本来の味わいをお楽しみいただけるパウンドケーキ。シャリっとしたレモンを感じるシュガーコーティングが、全体をバランスよく包み込みます。

レモン＆ハニーアフタヌーンティー 詳細・ご予約

期間：3月1日（日）～5月31日（日）

時間：12:00~ / 12:30~, 14:30~ / 15:00~ (120分制)

料金：8,000円（平日）・8,800円（土日・祝日）

ご予約：こちら(https://www.tablecheck.com/ja/shops/fourseasonshotel-kyoto-embakyotogrill/reserve)から

■京都の春を映し出した1日20食限定「抹茶パフェ」

ザ・ラウンジ＆バーでご用意する「抹茶パフェ」は、京都の麗らかな春をグラスに閉じ込めたひと品。

いちごコンポートや柚子ゼリーの上に、抹茶チョコレートソースや自家製のわらび餅、小豆餡など和の味わいを重ねました。トップには抹茶アイスと抹茶のメレンゲを飾り、香り高い抹茶をより一層引き立てます。抹茶やいちごとも相性の良いエルダーフラワーゼリーとアニスのホワイトチョコレートクリームをアクセントとしてしのばせることで、ふわりとフローラルな香り広がり、ホテルメイドならではの上質さを感じていただけます。濃厚な抹茶と豊かな食感が重なり合い、春の訪れを感じる贅沢なパフェです。

抹茶パフェ 詳細・ご予約

期間：3月1日（日）～5月31日（日）

時間：14:00～17:00

料金：4,000円

ご予約：こちら(https://www.tablecheck.com/ja/shops/fourseasonshotel-kyoto-the-lounge/reserve)から

※事前予約制

■春を感じるテイクアウトアイテムやベーカリーは歓送迎シーズンにも

ご自宅での春を楽しむティータイムや、これから迎える歓送迎シーズンに、桜の香りがふわりと香るテイクアウトアイテムとベーカリーをご用意いたしました。

桜餡バターサンド 3個入り2,300円桜抹茶パウンドケーキ 1本4,200円ピスタチオストロベリーフィナンシェ 4個入り2,400円抹茶パンスイス（左）/ 桜アーモンドクロワッサン（右）各1個600円

・桜餡バターサンド

桜風味のいちごバタークリームと口当たりなめらかな餡を重ね、クッキー生地でサンドしました。バターのコクと餡のほのかな甘み、ふわりと広がる桜の香りをお楽しみください。

・桜抹茶パウンドケーキ

宇治抹茶の生地と桜風味の生地をまぜ合わせしっとりと焼き上げたパウンドケーキ。中に白餡をいれることで、和のエッセンスをバランスよく感じていただけるひと品です。

・ピスタチオストロベリーフィナンシェ

芳醇なピスタチオと甘酸っぱいいちごの組み合わせが、じゅわっと広がるバターの風味に絶妙にマッチするフィナンシェです。

・抹茶パンスイス、桜アーモンドクロワッサン

ホテル内で焼き上げるベーカリーからは、濃厚な抹茶となめらかなカスタードクリームを練り込み美しいレイヤーで仕上げた抹茶パンスイスと、桜風味のアーモンドクリームを包み込んで焼きあえたピンク色が春らしい見た目の桜アーモンドクロワッサンが登場します。

テイクアウトアイテム・ベーカリー 詳細・ご予約

期間：3月1日～5月31日

時間：13:00~19:00

お受け取り希望日の3日前までの要予約:こちら(https://four-seasons-hotel-kyoto.myshopify.com/)から

※エンバ・キョウト・グリル(https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/dining/restaurants/emba-kyoto-grill/)内にて店頭販売もしております。（数量に限りあり）

■お問い合わせ

フォーシーズンズホテル京都1階「エンバ・キョウト・グリル(https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/dining/restaurants/emba-kyoto-grill/)」

TEL：075-541-8288

フォーシーズンズホテル京都について

フォーシーズンズホテル京都は、平家物語にも記され、800年の歴史を紡ぐ名庭「積翠園」が佇む東山の麓に2016年10月15日にオープンしました。ホテルの正面玄関は約100mの竹林のアプローチからはじまり、ロビーに到着すると、目の前には大きな窓に積翠園の美しい緑が拡がります。

この庭園を囲むように並ぶホテル館内は、ハーシュ・ベドナー・アソシエイツがデザインを担当する123の客室とスイート、57のホテルレジデンスを有し、ゆとりあるスペースを確保。スタイリッシュでありながらも和のエッセンスを秘めた空間が安らぎのひとときを与えてくれます。また、2025年春に新しく生まれ変わったステーキハウス「エンバ・キョウト・グリル」では自家熟成のステーキや旬のシーフード、地元野菜の炭火焼をはじめ、ホテル特製のアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。数量限定のオリジナルスイーツ、夜はカクテルやモクテルが味わえる「ザ・ラウンジ＆バー」のほか、庭園の対岸にある数寄屋造りの茶室ラウンジ「楓樹」では、日中は抹茶などを使用したスイーツ、夕暮れ時からはライトアップされた庭園を目前に日本酒やシャンパンをお楽しみいただけます。

さらにはリゾート気分を満喫できるプールやフィットネス、スパも完備。自然光が差し込むチャペル、そして最大360名の宴会を開催することができるボールルームなどの宴会場施設は、婚礼から会議、各種レセプションまで、用途に応じてご利用いただけるスタイリッシュな空間です。

公式サイト https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/