女優・室井滋さんの新エッセイ「しげちゃんの不思議あやかし草紙」、主婦の友社note「Tomo Note」で書き下ろし連載開始！

このたび、主婦の友社note「TomoNote(https://note.com/tomo_note_sft)」で女優・室井滋さんによる連載を2026年2月1日よりスタートいたしました。

その名も「しげちゃんの不思議あやかし草紙」。

室井さんの頭の中を解剖したイラスト。おばけ・ミミズ・ダニ！？ 気になります……

「しげちゃんの不思議あやかし草紙。」

https://note.com/tomo_note_sft/n/n78ded22a6b43

なぜ、テーマが「不思議」なのか？

室井さんは、「ふしぎなものや怖いものを自然と引き寄せる体質」だという噂があります。

長年活躍する芸能の現場で遭遇したこと、仲間から聞いたこと。

絵本ライブなど全国を飛び回るなかで、体験したこと、地元の方から伺ったこと。

そんなふしぎな話を集めて、毎月、室井さんから書き下ろしエッセイ・自筆イラストをお届けします。読めばわくわく、ぞわっぞわっと。あなたも、ふしぎな追体験をしてみませんか。

第1回目（２月1日12時公開）は、長年「ムロイシゲルの都市伝説」としてウワサされてきた、

背筋ヒンヤリ、ある警官にまつわるお話。その真相を、ご本人自ら綴ります。

毎月、テーマにあったイラストを室井画伯が描きおろし！

今後も月1回目途で、ふしぎな話をお届け予定です。

書き下ろしエッセイもイラストも、ぜひご期待ください！

室井滋さんプロフィール

室井滋（むろい しげる）

富山県出身。早稲田大学在学中に映画『風の歌を聴け』でデビュー以来、多くの映画賞や芸能賞を受賞。ディズニー映画「ファインディング・ニモ」「ファインディング・ドリー」日本語版ドリーの吹替えを担当の他、ラジオ、朗読、ナレーションなど数多く出演。

女優業のほか、多ジャンルにわたって執筆を行う。近著に『やっぱり猫 それでも猫』（中央公論新社）、『ゆうべのヒミツ』（小学館）、絵本『タケシのせかい』（アリス館）、『キューちゃんの日記』（北日本新聞社）、『チビのおねがい』（教育画劇）、『しげちゃんのはつこい』（金の星社）他電子書籍化含め著書多数。また、絵本『しげちゃん』）金の星社）が光文書院の教科書『小学道徳 ゆたかな心』５年に掲載中。全国各地でしげちゃん一座絵本ライブを開催中。2023年4月より富山県立高志の国文学館館長に就任。

現在、女性セブン（小学館）「ゆうべのヒミツ」、北日本新聞に穂村弘氏（歌人）との往復書簡「迷子の散歩道」、日本経済新聞夕刊「あすへの話題」にエッセイ連載中。

本件に関するメディア関係者のお問い合わせ先

【主婦の友社広報窓口】株式会社C-パブリッシング サービス 広報宣伝部

