サーモントラウトの陸上養殖商業プラント（“富津ファーム”）の引渡完了、操業開始

株式会社FRDジャパン（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：十河哲朗、以下「当社」）は、千葉県富津市で建設中のサーモントラウト陸上養殖商業プラント（“富津ファーム”）[1]の一部完成引き渡しを受け、操業を開始したことをお知らせします。

2023年7月20日付プレスリリース「FRDジャパン、千葉県富津市においてサーモントラウト陸上養殖商業プラント建設を決定」で発表の通り、これまでの千葉県木更津市及び埼玉県さいたま市の実証実験プラントでの操業経験で培われた操業ノウハウと独自開発の閉鎖循環システムをもとに富津ファームの建設を進めてまいりました。今般、当初発表の計画の通り、富津ファーム一部完成引渡しを受けて、富津ファームでの最初の発眼卵の孵化機への導入も完了、富津ファームでの養殖生産活動を開始することができました。

今般完成引渡しを受けた水処理設備と発眼卵孵化から稚魚までの養殖飼育を行うＦＳ棟での生産活動と並行して、稚魚から出荷サイズまでの養殖飼育を行うＧＯ棟での配管計装工事や加工ラインの工事が継続しますが、2027年の富津ファームからの初出荷に向けて引き続き立ち上げと安定稼働に向けて邁進してまいります。

今般の一部完成引渡しおよび生産活動開始という重要マイルストーンの一つを乗り越え、Phase2での建設から操業という新たなフェーズに向けて船出ができたことは、これまでの当社社取引先、株主・金融機関等の関係者の皆様からのご理解とご支援、厳しい環境下でも建設フェーズで工期を予定通り進めていただきました東洋建設株式会社、積水アクア株式会社および日揮株式会社をはじめとした各協力会社の皆様のご尽力の賜物です。

当社役職員一同、関係者の皆様への感謝を胸に、富津ファームの成功および当社のミッションである「海にたよらず、おいしいサーモンを」の実現に向けて着実に進めてまいります。

＜FRDジャパンの概要＞

「海にたよらず、おいしいサーモンを」をミッションとして、独自の水処理技術を活用した閉鎖循環式陸上養殖システムの開発・運用、独自の商品ブランド「おかそだち(R)」サーモンとして販売を行っています。持続可能な水産業の実現を目指し、日本発の新しい食料供給モデルの確立に取り組んでいます。

当社では、日本発の技術で陸上養殖業界をリードし世界中のあらゆる場所で獲れたて・新鮮・安心安全なサーモンを生産できる未来を作るべく、共に挑戦いただける方を募集中です。

[1] 今後当社ではプラントの対外的な通称として“富津ファーム”を使用してまいります。「farm(ファーム)」という言葉は農場や養殖場等を意味しております。安心安全で新鮮なおいしいサーモンを育てる場所であり当社のミッションを世界に広めていきたい想いを込めて策定いたしました。