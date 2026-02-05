岡村靖幸、Kroi、Night Tempo出演！番組ライブイベント第3弾が3月14日開催決定！『70号室の住人LIVE!!!! ～ 黒いカルアミルクの夜 ～』＠ぴあアリーナMM

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、音楽トーク番組『70号室の住人』（毎週水曜日21:25～21:54生放送）の番組ライブイベントとして、『70号室の住人LIVE!!!! ～黒いカルアミルクの夜～』を2026年3月14日(土)にぴあアリーナMMにて開催することを決定いたしました。

本公演は、番組に出演したアーティストや、MC・遠山大輔が「最高」だと思うアーティストとタッグを組んで開催するライブイベントです。第3弾となる今回は、初のアリーナクラス会場での開催となり、ゲストアーティストとして岡村靖幸、Kroi、Night Tempoの出演が決定しました。

遠山が初めて生で観た時、涙を流したというシンガーソングライター・岡村靖幸と、R&B、ファンク、ソウル、ロック、ヒップホップなど、あらゆる音楽ジャンルからの影響を昇華した独自のミクスチャーサウンドを提示する5人組バンド・Kroi、そして80’s Japanese Popsやレトロ・カルチャーの魅力を若い世代や海外へ発信する韓国人プロデューサー・DJのNight Tempoという、『70号室の住人』でしか成し得ない夢のコラボレーションが実現します。

チケットは770円、9000円、7万円、70万円、700万円の5種類で発売。中でも7万円、70万円、700万円チケットは、金額に応じたSP特典をご用意しております。

ホワイトデーにお送りする『70号室の住人』発のスペシャルライブにぜひご期待ください！

■イベント概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】70号室の住人LIVE!!!! ～黒いカルアミルクの夜～

【日時】2026年3月14日（土）16:30開演／17:30開演

【会場】ぴあアリーナMM（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）

【主催・企画・制作】ぴあ株式会社

【協力】東京メトロポリタンテレビジョン株式会社／吉本興業株式会社

【出演】岡村靖幸／Kroi／Night Tempo

MC：遠山大輔（グランジ）

■チケット情報

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【料金】

770円チケット：770円（全席指定、税込）

9000円チケット：9000円（全席指定、税込）

7万円チケット：70,000円（全席指定、税込、SP特典付き）

70万円チケット：700,000円（全席指定、税込、SP特典付き）

700万円チケット：7,000,000円（全席指定、税込、SP特典付き）

【販売スケジュール】※席種ごとに受付開始日時が異なります。

770円チケット、9000円チケット、70000円チケットは「A」、

70万円チケット、700万円チケットは「B」となります。

ご確認の上お申し込みください。

※770円チケット、7万円チケット、70万円チケット、700万円チケットは、

[プリセール]までの販売となります。予めご了承ください。

番組オフィシャル最速プレリザーブ先行A：2/4（水）21：54～2/18（水）23:59

番組オフィシャル最速プレリザーブ先行B：2/6（金）22：00～2/18（水）23:59

プレリザーブ2次先行A：2/19（木）00：00～2/25（水）23:59

プレリザーブ2次先行B：2/19（木）00：00～2/25（水）23:59

プリセールA：2/26（木）00：00～3/4（水）23:59

プリセールB：2/26（木）00：00～3/4（水）23:59

一般発売：3/7（土）10：00～3/13（金）23:59

【販売サイト】チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/70-room-live/

■7万円チケット、70万円チケット、700万円チケットSP特典内容

本公演では、チケットの券種に応じて特別な体験をご用意しております。

なお、7万円チケット・70万円チケット・700万円チケットにつきましては、共通特典として以下の内容をお楽しみいただけます。

【共通特典（7万円／70万円／700万円チケット共通）】

◆専用入場ゲートからのご入場

◆MC・遠山によるお出迎え

◆イベントオリジナルグッズのプレゼント（Tシャツ／タオル／ステッカー）

◆番組出演者全員が所持している「ゆめらいおん（大サイズ）」をプレゼント

【7万円チケット】

◆アリーナ前方席を確約いたします

◆今後の番組生放送の観覧チケットを1枚贈呈いたします

※日程は、複数の候補日の中からお選びいただけます

【70万円チケット（5名限定）】

◆アリーナ最前列・中央席を確約いたします

◆今後の番組生放送の観覧チケットを5枚贈呈いたします

※日程は、複数の候補日の中からお選びいただけます

◆VIPルーム（個室）をご用意いたします

◆VIPルームにて、黒いカルアミルクおよび高級弁当をご提供いたします

【700万円チケット（1名限定）】

◆リムジンにて、都内主要駅までお迎えに伺います

◆会場到着時には、MC遠山および番組プロデューサー2名がタキシード姿でお出迎えし、

ワイングラスでの黒いカルアミルクによる乾杯をご用意いたします

※お帰りの際も、同じ3名にてお見送りいたします

◆アリーナ最前列・中央席を確約いたします

◆公式グッズとは別に、700万円チケット購入者限定のオリジナルTシャツとタオルをプレゼントいたします

◆遠山さんの楽屋の隣に、専用の個室楽屋をご用意いたします

◆上記の楽屋とは別に、VIPルーム（個室）をご用意いたします

※VIPルーム内の呼び出しボタンを押していただくと、番組プロデューサーが伺い、

片膝をついてご用件をお伺いいたします

◆VIPルームにて、黒いカルアミルク、および出張シェフによる高級ディナーをご提供いたします

◆会場内高級ラウンジをご利用いただけます

◆公演終了後にご宿泊いただけるホテルをご用意いたします

◆翌朝、宿泊ホテルからご自宅まで、遠山さんがお見送りいたします※日本国内に限ります

◆後日、純金仕様のオリジナル公演チケットをご郵送いたします

◆後日放送予定の公演ダイジェスト映像を、ゴールドディスク仕様にてお届けいたします

◆今後の番組生放送の観覧チケットを10枚贈呈いたします

※日程は、複数の候補日の中からお選びいただけます

◆当日のダイジェスト放送時、番組テロップに「Special Thanks：700万チケットの人」と掲出いたします

◆今後制作される番組セット内のいずれかに、お客様の私物を設置できる権利を付与いたします

※事前審査がございます

◆「70号室の住人700万円チケットの人」という公式肩書きを付与し、

番組ロゴ入りの名刺を100枚作成・進呈いたします

<ご注意事項>

※各特典の内容は、やむを得ない事情により一部変更となる場合がございます

※詳細につきましては、ご購入後にあらためてご案内いたします

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】70号室の住人

【放送日時】毎週水曜日 21:25～21:54 生放送 ＜TOKYO MX1＞

【配信】「Rチャンネル」でリアルタイム配信

「TVer」にて無料見逃し配信（生放送翌々日の12:00から1週間）

「FANYチャンネル」にて無料見逃し配信（TVerでの配信終了後から2週間）

【MC】遠山大輔（グランジ）

【番組HP】https://s.mxtv.jp/music/70_room/ https://x.com/Room_No70_(https://s.mxtv.jp/music/70_room/%20https://x.com/Room_No70_)

【番組公式SNS】X：https://x.com/Room_No70_

TikTok：https://www.tiktok.com/@room_no70