【熊本県熊本市】首都圏にお住いの台湾出身の方等向けイベント「熊本好好玩！ 美食超好吃の探索之旅　熊本市魅力体験＆交流会」、「熊本の食材を使った台湾料理教室」を開催します!!

熊本市

熊本市（市長：大西 一史）は、首都圏にお住いの台湾出身の方等に、本市が誇る農水産物、歴史文化、観光資源の魅力を発信するため、K,D,C,,,（東京都新宿区）にて、「熊本好好玩！ 美食超好吃の探索之旅 熊本市魅力体験＆交流会」を2月8日(日)に、コトラボ阿佐ヶ谷（東京都杉並区）にて、「熊本の食材を使った台湾料理教室」を2月9日（月）に開催いたします。

本イベントでは、インフルエンサー2組が熊本旅行の様子を撮影した動画を使って魅力を紹介したり、熊本の食材を使った台湾料理を試食するなど、熊本の食と観光を体験していただくことができます。

◆「熊本好好玩！ 美食超好吃の探索之旅 熊本市魅力体験＆交流会」

1 開催概要

(1) 開催日時

令和8年(2026年)2月8日(日)

【1回目】午後1時～3時、【2回目】午後5時～7時

(2) 開催場所

K,D,C,,,（東京都新宿区百人町1丁目10-15 新大久保駅ビル4F）

※なお、参加者の募集は終了しております。

２ 人気YouTuberが本市の魅力を紹介

人気YouTuberが、12月に訪れた熊本旅行の様子を撮影した動画を使って魅力を紹介します。

(1) 台湾人の年年

20～30代の日本カルチャーを中心に親しみやすいキャラクターを生かした幅広いコンテンツを発信する、首都圏在住の人気台湾出身インフルエンサー。

(2) withing_korea

台湾の旅行会社でツアーガイドとして経験を積んだ後、韓国で台湾旅行向けの旅行会社を設立。若年層向けの動画配信などを行い、日本在住の台湾出身者にも多くのファンを持つ。

3 シェフによる熊本の食材を使った台湾料理メニューの紹介、試食

シェフが熊本食材を使った台湾料理を調理し、参加者にふるまいます。また、メニューや、熊本産食材の魅力を紹介します。

＜メニュー＞

熊本産なすで作る”我が家の茄子炒め”

南関揚げ煮込み

からしれんこん（※熊本の郷土料理として紹介）

高菜入りガツスープ～生姜仕立て～

熊本産いちご入りミルク餅

（1）料理研究家 邱任遠（キュウレンエン） 氏（「街角饅頭店吉祥天」店主）

東京都での店舗を経て、現在は熊本県に移転した「街角饅頭店吉祥天」は、台湾の夜市を思わせる屋台グルメやドリンクをテイクアウトで楽しめる人気店。台湾はもちろん、日本にも多くのファンを持っています。店主の邱任遠（キュウレンエン）さんは台湾・屏東出身で、現在は熊本県在住。無類の“粉食”好きとして知られる邱さんが作る「饅頭（マントウ）」をはじめ台湾料理は絶品。



（2）ヨシ 氏（「山海豆花」店主）

消防士としての勤務後、ワーキングホリデー中に食べた豆花のおいしさに衝撃を受け、日本で豆花を普及させることを決意。帰国後料理人に転向し新大久保K,D,C,,３階にて店舗を営みつつ、イベントや催事に積極的に出店。豆花だけにとどまらず、『台湾ドーナツ』などの新商品も展開し、各地でさまざまな台湾の「おいしい」を届け続ける。

◆「熊本の食材を使った台湾料理教室」

1 開催概要

(1) 開催日時

令和8年(2026年)2月9日(月)

【1回目】午前11時半～午後2時、【2回目】午後3時半～6時

(2) 開催場所

コトラボ阿佐ヶ谷（東京都杉並区阿佐谷南２丁目４２ ビーンズてくて）

※なお、参加者の募集は終了しております。

2 シェフによる熊本の食材を使った台湾料理の実演講習

（1）講師

料理研究家 邱任遠（キュウレンエン） 氏（「街角饅頭店吉祥天」店主）（前述のとおり）

（2）メニュー

- 滷味（ルーウェイ）/南関あげと湯葉の豚足のしょうゆ煮- 高菜入りのよもぎ餅※実習- 紅豆甜粿

◆主催・企画運営

(1) 主催

熊本市

(2) 企画運営

株式会社オレンジページ

◆熊本市の首都圏プロモーションについて

熊本市（市長：大西 一史）は、熊本城をはじめとする熊本の歴史文化や観光資源、豊富で質の良い水、高品質な農畜水産物、飲食、住環境等を有しています。今年度もこれらの魅力を首都圏において効果的に発信し、本市の認知度・イメージの向上や、熊本への誘客、熊本産品の消費拡大、熊本ファンや交流・関係人口の増加を目指します。

本取組は、熊本市ホームページ、及びTOKYO BASE 096(※)のInstagramに順次掲載します。

※TOKYO BASE 096：首都圏在住の熊本出身者やゆかりのある方、熊本好きが集まり、熊本市の魅力発信や会員同士の交流企画等を実施しています。

ホームページ：https://www.city.kumamoto.jp/kiji00363968/index.html

Instagram：https://www.instagram.com/kumamotoshi_meets.tokyo/

【主催者問い合わせ先】

（※取材の際は、事前に以下までご連絡をお願いします）

熊本市 政策局 東京事務所（プロモーション班）

副所長：吉村 主幹：堀田 担当：林田

TEL：03-3262-3840

e-mail：toukyoujimusho@city.kumamoto.lg.jp