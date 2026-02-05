『LORDNINE：自分流MMORPG』シーズンイベントダンジョンオープンおよび第3次サーバー移転を実施！

SMILEGATE, INC., MEGAPORT BRANCH

■シーズンイベントダンジョンおよびバレンタイン記念イベントを開催、アバター外見など多彩な成長報酬が獲得可能

■２月8日(日)まで第3次サーバー移転を実施、移転券購入後に同一ワールド内のサーバーへ移転可能

■新規乗り物「蒼き月光ヘニウス」追加



スマイルゲートは、NX3GAMESが開発したMMORPG『LORDNINE：自分流MMORPG』において、シーズンイベントダンジョンをオープンしたと、2月5日(木)に発表しました。

期間限定イベントダンジョン「甘辛のキャンディー雪原」が、2月23日(月)10:00まで開放されます。

本ダンジョンは1階から7階まで構成されており、プレイヤーはダンジョン攻略を通じて、「攻撃速度増加」「防御力上昇」「戦闘中HP回復」効果を持つバフアイテム「氷キャンディ」を獲得できます。

また、専用交換ショップでは、アバター外見「ハートハンター・アルベル」をはじめとする各種成長アイテムと交換することが可能です。

さらに、第3次サーバー移転が2月8日(日)まで実施され、武器マスタリーレベル55以上のキャラクターは、サーバー移転券を購入することで、同一ワールド内の別サーバーへキャラクターを移転できます。

サーバー移転の条件の詳細については、ゲーム内で確認できます。

このほか、バレンタインシーズンを記念したログインイベントおよびミッションイベントが2月22日(日)まで開催され、プレイヤーはイベントに参加することで、「氷キャンディ」「五色飴袋」「アバター召喚券」など、さまざまな報酬を獲得できます。

また既存の「バトルパスシーズン13」から報酬内容を大幅に刷新した「バトルパスシーズン14」の販売も開始されています。

今回のアップデートにて、新規乗り物「蒼き月光ヘニウス」が追加され、アバター「浄化の刃ゼロム」のピックアップ召喚も開始されます。

それに合わせて、「バレンタイン：乗り物強化」などの新商品も用意されています。

今回のアップデートや、『LORDNINE：自分流MMORPG』に関する情報は、公式コミュニティより確認可能です。

ゲーム情報

[ タイトル ] ロードナイン

[ ジャンル ] MMORPG

[ 対応OS ] PC / iOS / Android

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2025年7月31日

ウェブサイト情報

公式サイト

https://l9asia.onstove.com/(https://l9asia.onstove.com/)

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/l9asia/jp(https://page.onstove.com/l9asia/jp)

公式X

https://x.com/LORD9_jp(https://x.com/LORD9_jp)

公式YouTube

https://www.youtube.com/@LORDNINE_JP(https://www.youtube.com/@LORDNINE_JP)

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/(https://smilegate.com/jp/)