石巻発！イシノマキマン見守りぬいぐるみ仮予約受付開始!!

ただの「ぬいぐるみ」ではなく、人の役に立つぬいぐるみを！

株式会社ビヨンド

災害は、いつ起こるかわかりません。そんな「もしも」の時にそっと寄り添い、わたしたちを守ってくれる存在がいたらー。



宮城県石巻市のご当地ヒーロー「イシノマキマン」が、防災機能を備えたぬいぐるみになりました。

小さなお子さんのお友達として、大人のかわいいマスコットとしてはもちろん、お店や会社、施設などでご利用の場合には、普段は受付カウンターやお店（会社）のマスコットとして、お客様を可愛く、やさしくお迎えします。

イシノマキマン防災ぬいぐるみは、楽しい時もさみしい時もいつも一緒！

でも、災害時などの「いざとう時」には、豊富な防災アイテムで頼れるヒーローに変身します。

「イシノマキマン」について

「イシノマキマン」は、2015年8月に誕生した、感動をエネルギーに3段階に変身する、石巻市のご当地ヒーローです。

「イシノマキマン」は、宮城県石巻市のPRを目的としていますが、それとは別に、あの日感じた想いをどうしても伝えたく誕生しました。

人は、困難に負けないで、あきらめず、がんばっている人を応援したくなります。

そして、その姿から感動が生まれ、「自分もがんばらないと！」と思え、不思議なパワーが湧き上がってきます。

特に、東日本大震災のような極限の状態の中で、笑顔でがんばっている人々の姿から感動が生まれ、たくさんの温かいエールが被災地に贈られました。

名前も顔も知らない人と、どこかで繋がり、「感謝」や「感動」というエネルギーが生まれました。

そう、人は感動することで強くなり、「誰でも強くなれるパワーを持っている」ことを、「イシノマキマン」を通してどうしても伝えたい！

ちょっと、不安で負けそうな時に「イシノマキマン」を思い出してもらい、ピンチを乗り越える力に少しでもなりたいのです。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Wty2hCvgZwM ]

イシノマキマン見守りぬいぐるみの機能

1.小型ライト内蔵

停電時や暗闇でも安心できるよう、胸の「マキイシタイマー」にLEDライトを内蔵。周囲をやさしく照らします。

2.安心メッセージ再生！

ボタンを押すと、石巻出身のほやドル「萌江さん」による安心できるメッセージを5パターン再生。不安な気持ちをやわらげます。

3.背中に収納スペース

背中のファスナーを開けると、小さな収納スペースを装備。大切なモノを入れておくことができます。

4.防災ホイッスル内蔵！

ピンチの時に助けを呼べるよう、背中の収納部にミニホイッスルを内蔵しています。

イシノマキマン見守りぬいぐるみギャラリー

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ANe4WWY_8HA ]

■仕様

座形ポーズ

全長：約25cm（頭部ブーメランからお尻まで）

横幅：約15cm

全幅：約15cm

■本体材質

水晶ボア（ポリエステル）

ナイレックス

中綿：PP綿

■こんな方におすすめ

【一般向け】

・お子様の防災対策に

・1人暮らしの安心に

・離れて暮らすご家族に

・防災ギフト、出産祝いや入学・卒業祝いに

【お店や会社、施設向け】

・お店や会社、施設のマスコットとして

・いざという時の安心を備えておきたい方

・お店や職場の雰囲気を明るく、楽しくしたい方

・防災ギフト、ノベルティーを検討している方

■量産前・仮予約受付中

・本商品は予約数をもとに生産いたします。

・皆様のご予約数がイシノマキマンを世の中に届ける力になります。

・法人・自治体様向けの防災啓発・記念品としてもご相談承ります。

・量産の過程で、仕様が変更になる場合もあります。

■仮予約方法

・販売予定定価格：8,000円～10,000円前後（税別）

・価格・お渡し時期は確定次第のご了承後に本予約となります。

・お渡し予定時期：2026年4月下旬～2026年5月中旬

・仮予約締切：2026年2月25日

下記の仮予約ページよりお申し込みください。

https://www.ishinomakiman.com/nuigurumi

チラシダウンロード

▼一般の方向けチラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d105019-4-52bcc524492e57c53e2666522464438f.pdf

▼お店（企業）様向けチラシ

最後に

https://prtimes.jp/a/?f=d105019-4-aca87d6b155a11721fd55233eb1cf189.pdf

東日本大震災から、15年。「イシノマキマン」のモデルは、震災に負けず、前を向く石巻市民です。

「イシノマキマン」を通して、石巻市に元気を、市外に石巻を発信し続けていくことを理念に活動し続けてきました。



「イシノマキマン」を多くの方に知っていただき、魅力的な商品を開発し続けること、イベントに参加し続けることで、知名度を高めて、観光や物産でふるさと石巻市に貢献したいという思いは、今も変わりありません。



この度、見守りぬいぐるみで、もっと身近にかわいい「イシノマキマン」を感じていただきたいです。「イシノマキマン」のぬいぐるみは、いつも一緒にいられて、楽しい時はもちろん、ちょっと落ち込んだ時や不安な時にも、そばで勇気づけられる存在になれたらいいなと思います。

宮城県石巻市から生まれた、やさしい防災ヒーローイシノマキマンは、

いつも、いつまでも。

あなたのそばにいて、そっと見守っています。