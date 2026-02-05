『遊戯王 マスターデュエル』グローバルリリース4周年記念キャンペーンを本日開始！イラスト違い「ブラック・マジシャン」など豪華アイテムをプレゼント！
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、遊戯王OCG/TCGを最大限遊べるデジタルカードゲーム『遊戯王 マスターデュエル』において、グローバルリリース4周年を記念したキャンペーンを本日2月5日（木）から開始したことをお知らせします。
本キャンペーンでは、ログイン日数に応じて、人気カード「ブラック・マジシャン」のイラスト違い（ロイヤル加工）・合計1,000ジェムなどのログインボーナスをプレゼントします。また、「I：Pマスカレーナ」・「S：Pリトルナイト」の新規イラストカードが『遊戯王OCG』に先行して『遊戯王 マスターデュエル』に登場します。
さらに、期間中に「I：Pマスカレーナ」メイトセットと「S：Pリトルナイト」メイトセットの両方を購入することでデラックスメイト「I：Pマスカレーナ＆S-Force 乱破小夜丸」を入手できるキャンペーンも開催中です。
限定アクセサリーを使用し、デュエルフィールドを装飾しましょう！
その他、数々の期間限定アイテムも登場するのでお見逃しなく！
『遊戯王 マスターデュエル』グローバルリリース4周年記念キャンペーン
■ログインでイラスト違いの「ブラック・マジシャン」や合計1,000ジェムなどをプレゼント！
期間・・・2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59
【1日目】・・・4th アニバーサリーチケット×1
【2日目】・・・500ジェム
【3日目】・・・「ブラック・マジシャン」×1（イラスト違い/ロイヤル加工/分解不可）
【4日目】・・・4th アニバーサリーチケット×1
【5日目】・・・200ジェム
【6日目】・・・100ジェム
【7日目】・・・4th アニバーサリーチケット×1
【8日目】・・・100ジェム
【9日目】・・・「ブラック・マジシャン」アイコン
【10日目】・・・100ジェム
■イラスト違いのカードがショップのパックから登場！
※イラスト違いのカードはカード生成で獲得できません。
※本キャンペーンは再開催する場合があります。
イラスト違いカードを紹介！
期間・・・2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59
I：Pマスカレーナ
S：Pリトルナイト
墓穴の指名者
期間・・・2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月28日(火)12:59
ブラック・マジシャン
黒の魔導陣
黒魔術の秘儀
■4周年を記念したセットが登場！
※セットまたはセット内のアクセサリー単体を再販売する場合があります。
・「ブラック・マジシャン」コレクションセット
【セット内容】
・シークレットパック「黒き魔導師」×10
（UR1枚確定）
・プロテクター
・コレクトファイル
・コイン
【期間】
2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月28日(火)12:59
・UR2枚確定＆デュエルフィールドセット
【セット内容】
・シークレットパック「時空の超越者」×20
（UR2枚確定）
・デュエルフィールド
・プロテクター
・壁紙×3
・コイン
【期間】
2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59
・「I：Pマスカレーナ」メイトセット
【セット内容】
・シークレットパック「時空の超越者」×10
（SR以上1枚確定）
・メイト「I：Pマスカレーナ」
・壁紙
【期間】
2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59
・「S：Pリトルナイト」メイトセット
【セット内容】
・シークレットパック「時空の超越者」×10
（SR以上1枚確定）
・メイト「S：Pリトルナイト」
・壁紙
【期間】
2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59
★「I：Pマスカレーナ＆S-Force 乱破小夜丸」デラックスメイトゲットキャンペーン
【キャンペーン内容】
期間中に「I：Pマスカレーナ」メイトセットと「S：Pリトルナイト」メイトセットの両方を購入することでデラックスメイト「I：Pマスカレーナ＆S-Force 乱破小夜丸」を入手できます。
【期間】
2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59
※本キャンペーンの再開催、または別キャンペーンでデラックスメイト「I：Pマスカレーナ＆S-Force 乱破小夜丸」 を配布・販売する場合があります。
・「K９」コレクションセット
【セット内容】
・セレクションパック×20
（UR2枚確定）
・デュエルフィールド
・プロテクター
・アイコン
・デラックスアイコンフレーム
・壁紙
・カードケース
・コレクトファイル
・コイン
【期間】
2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59
その他、一部記念セットも再販売！
さらに、セレクションパック「ストライク・オブ・ジャスティス」で新たに「K９」の新規カードや「ジャンク・ウォリアー」・「ヴァレット」を強化できるカードが登場！
※キャンペーン詳細やその他注意事項はゲーム内をご確認ください。
※キャンペーン内容は予告なく変更される場合があります。
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
(C)Konami Digital Entertainment