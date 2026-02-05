『遊戯王 マスターデュエル』グローバルリリース4周年記念キャンペーンを本日開始！イラスト違い「ブラック・マジシャン」など豪華アイテムをプレゼント！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、遊戯王OCG/TCGを最大限遊べるデジタルカードゲーム『遊戯王 マスターデュエル』において、グローバルリリース4周年を記念したキャンペーンを本日2月5日（木）から開始したことをお知らせします。

本キャンペーンでは、ログイン日数に応じて、人気カード「ブラック・マジシャン」のイラスト違い（ロイヤル加工）・合計1,000ジェムなどのログインボーナスをプレゼントします。また、「I：Pマスカレーナ」・「S：Pリトルナイト」の新規イラストカードが『遊戯王OCG』に先行して『遊戯王 マスターデュエル』に登場します。

さらに、期間中に「I：Pマスカレーナ」メイトセットと「S：Pリトルナイト」メイトセットの両方を購入することでデラックスメイト「I：Pマスカレーナ＆S-Force 乱破小夜丸」を入手できるキャンペーンも開催中です。

限定アクセサリーを使用し、デュエルフィールドを装飾しましょう！

その他、数々の期間限定アイテムも登場するのでお見逃しなく！

『遊戯王 マスターデュエル』グローバルリリース4周年記念キャンペーン

■ログインでイラスト違いの「ブラック・マジシャン」や合計1,000ジェムなどをプレゼント！

期間・・・2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59

【1日目】・・・4th アニバーサリーチケット×1

【2日目】・・・500ジェム

【3日目】・・・「ブラック・マジシャン」×1（イラスト違い/ロイヤル加工/分解不可）

【4日目】・・・4th アニバーサリーチケット×1

【5日目】・・・200ジェム

【6日目】・・・100ジェム

【7日目】・・・4th アニバーサリーチケット×1

【8日目】・・・100ジェム

【9日目】・・・「ブラック・マジシャン」アイコン

【10日目】・・・100ジェム

■イラスト違いのカードがショップのパックから登場！

※イラスト違いのカードはカード生成で獲得できません。

※本キャンペーンは再開催する場合があります。

イラスト違いカードを紹介！

期間・・・2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59

I：Pマスカレーナ

S：Pリトルナイト

墓穴の指名者

期間・・・2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月28日(火)12:59

ブラック・マジシャン

黒の魔導陣

黒魔術の秘儀

■4周年を記念したセットが登場！

※セットまたはセット内のアクセサリー単体を再販売する場合があります。

・「ブラック・マジシャン」コレクションセット

【セット内容】

・シークレットパック「黒き魔導師」×10

（UR1枚確定）

・プロテクター

・コレクトファイル

・コイン

【期間】

2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月28日(火)12:59

・UR2枚確定＆デュエルフィールドセット

【セット内容】

・シークレットパック「時空の超越者」×20

（UR2枚確定）

・デュエルフィールド

・プロテクター

・壁紙×3

・コイン

【期間】

2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59

・「I：Pマスカレーナ」メイトセット

【セット内容】

・シークレットパック「時空の超越者」×10

（SR以上1枚確定）

・メイト「I：Pマスカレーナ」

・壁紙

【期間】

2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59

・「S：Pリトルナイト」メイトセット

【セット内容】

・シークレットパック「時空の超越者」×10

（SR以上1枚確定）

・メイト「S：Pリトルナイト」

・壁紙

【期間】

2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59

★「I：Pマスカレーナ＆S-Force 乱破小夜丸」デラックスメイトゲットキャンペーン

【キャンペーン内容】

期間中に「I：Pマスカレーナ」メイトセットと「S：Pリトルナイト」メイトセットの両方を購入することでデラックスメイト「I：Pマスカレーナ＆S-Force 乱破小夜丸」を入手できます。

【期間】

2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59

※本キャンペーンの再開催、または別キャンペーンでデラックスメイト「I：Pマスカレーナ＆S-Force 乱破小夜丸」 を配布・販売する場合があります。

・「K９」コレクションセット

【セット内容】

・セレクションパック×20

（UR2枚確定）

・デュエルフィールド

・プロテクター

・アイコン

・デラックスアイコンフレーム

・壁紙

・カードケース

・コレクトファイル

・コイン

【期間】

2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59

その他、一部記念セットも再販売！

さらに、セレクションパック「ストライク・オブ・ジャスティス」で新たに「K９」の新規カードや「ジャンク・ウォリアー」・「ヴァレット」を強化できるカードが登場！

※キャンペーン詳細やその他注意事項はゲーム内をご確認ください。

※キャンペーン内容は予告なく変更される場合があります。

▼『遊戯王 マスターデュエル』 公式サイト▼

https://www.konami.com/yugioh/masterduel/ja/

▼『遊戯王 マスターデュエル』 公式X▼

https://x.com/yugioh_md_info

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

(C)Konami Digital Entertainment