『遊戯王 マスターデュエル』グローバルリリース4周年記念キャンペーンを本日開始！イラスト違い「ブラック・マジシャン」など豪華アイテムをプレゼント！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント


株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、遊戯王OCG/TCGを最大限遊べるデジタルカードゲーム『遊戯王 マスターデュエル』において、グローバルリリース4周年を記念したキャンペーンを本日2月5日（木）から開始したことをお知らせします。



本キャンペーンでは、ログイン日数に応じて、人気カード「ブラック・マジシャン」のイラスト違い（ロイヤル加工）・合計1,000ジェムなどのログインボーナスをプレゼントします。また、「I：Pマスカレーナ」・「S：Pリトルナイト」の新規イラストカードが『遊戯王OCG』に先行して『遊戯王 マスターデュエル』に登場します。


さらに、期間中に「I：Pマスカレーナ」メイトセットと「S：Pリトルナイト」メイトセットの両方を購入することでデラックスメイト「I：Pマスカレーナ＆S-Force 乱破小夜丸」を入手できるキャンペーンも開催中です。


限定アクセサリーを使用し、デュエルフィールドを装飾しましょう！


その他、数々の期間限定アイテムも登場するのでお見逃しなく！


『遊戯王 マスターデュエル』グローバルリリース4周年記念キャンペーン


■ログインでイラスト違いの「ブラック・マジシャン」や合計1,000ジェムなどをプレゼント！

期間・・・2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59



【1日目】・・・4th アニバーサリーチケット×1


【2日目】・・・500ジェム


【3日目】・・・「ブラック・マジシャン」×1（イラスト違い/ロイヤル加工/分解不可）


【4日目】・・・4th アニバーサリーチケット×1


【5日目】・・・200ジェム


【6日目】・・・100ジェム


【7日目】・・・4th アニバーサリーチケット×1


【8日目】・・・100ジェム


【9日目】・・・「ブラック・マジシャン」アイコン


【10日目】・・・100ジェム




■イラスト違いのカードがショップのパックから登場！

※イラスト違いのカードはカード生成で獲得できません。


※本キャンペーンは再開催する場合があります。


イラスト違いカードを紹介！


期間・・・2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59



I：Pマスカレーナ






S：Pリトルナイト






墓穴の指名者






期間・・・2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月28日(火)12:59



ブラック・マジシャン






黒の魔導陣






黒魔術の秘儀





■4周年を記念したセットが登場！

※セットまたはセット内のアクセサリー単体を再販売する場合があります。


・「ブラック・マジシャン」コレクションセット


【セット内容】


・シークレットパック「黒き魔導師」×10


（UR1枚確定）


・プロテクター


・コレクトファイル


・コイン


【期間】


2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月28日(火)12:59




・UR2枚確定＆デュエルフィールドセット


【セット内容】


・シークレットパック「時空の超越者」×20


（UR2枚確定）


・デュエルフィールド


・プロテクター


・壁紙×3


・コイン


【期間】


2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59




・「I：Pマスカレーナ」メイトセット


【セット内容】


・シークレットパック「時空の超越者」×10


（SR以上1枚確定）


・メイト「I：Pマスカレーナ」


・壁紙


【期間】


2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59




・「S：Pリトルナイト」メイトセット


【セット内容】


・シークレットパック「時空の超越者」×10


（SR以上1枚確定）


・メイト「S：Pリトルナイト」


・壁紙


【期間】


2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59




★「I：Pマスカレーナ＆S-Force 乱破小夜丸」デラックスメイトゲットキャンペーン


【キャンペーン内容】


期間中に「I：Pマスカレーナ」メイトセットと「S：Pリトルナイト」メイトセットの両方を購入することでデラックスメイト「I：Pマスカレーナ＆S-Force 乱破小夜丸」を入手できます。


【期間】


2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59


※本キャンペーンの再開催、または別キャンペーンでデラックスメイト「I：Pマスカレーナ＆S-Force 乱破小夜丸」 を配布・販売する場合があります。




・「K９」コレクションセット


【セット内容】


・セレクションパック×20


（UR2枚確定）


・デュエルフィールド


・プロテクター


・アイコン


・デラックスアイコンフレーム


・壁紙


・カードケース


・コレクトファイル


・コイン


【期間】


2026年2月5日(木)メンテナンス終了後～4月9日(木)12:59




その他、一部記念セットも再販売！


さらに、セレクションパック「ストライク・オブ・ジャスティス」で新たに「K９」の新規カードや「ジャンク・ウォリアー」・「ヴァレット」を強化できるカードが登場！


※キャンペーン詳細やその他注意事項はゲーム内をご確認ください。


※キャンペーン内容は予告なく変更される場合があります。



(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI


(C)Konami Digital Entertainment