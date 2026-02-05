BerryBeanFARM(所在地：千葉県千葉市緑区、農場代表：平林 幸一、運営：株式会社大日商事)は、2026年2月7日(土)より、イチゴ狩りが楽しめる観光農園として一般公開を開始いたします。





ロゴ





■ オープンの背景

当農園では、現地直販もおこなっておりますが、「もぎたての完熟イチゴの美味しさを、より多くの方に直接味わっていただきたい」との思いから、この度一般公開を決定いたしました。





2月は、イチゴが最も甘く美味しくなる季節。寒暖差により糖度が高まり、酸味とのバランスも絶妙な「旬のイチゴ」をお楽しみいただけます。

また、2年後には併設しているコーヒー農園でもコーヒー豆の収穫も予定しています。





いちご





■ BerryBeanFARMの特徴

＜複数品種の食べ比べが可能＞

・章姫(あきひめ)、紅ほっぺ、よつぼしなど人気品種を栽培

・品種ごとの味の違いを楽しめます





＜高設栽培で快適なイチゴ狩り＞

・腰をかがめずに摘み取れる高設栽培を採用

・お子様からご年配の方まで、楽な姿勢で楽しめます





＜安心・安全へのこだわり＞

・ハウス内は清潔に管理され、快適な環境です





＜千葉市内からアクセス良好＞

・千葉東金道路 大宮ICから約10分の好立地

・週末のお出かけに最適なロケーション





摘み取り用カゴ

ハウス





■ 営業概要

オープン日： 2026年2月7日(土)

営業時間 ： 10:00～

定休日 ： 定め無し

料金(税込)： 大人(中学生以上)：3,200円(30分食べ放題)

小学生：2,000円

未就学児：800円

予約 ： 公式ウェブサイトにて事前予約制

https://www.berrybeanfarm.jp

※当日受付は行っておりません。必ず事前にご予約ください





ハウス2





■ アクセス

所在地 ：〒266-0015 千葉県千葉市緑区平川町2304

車 ：千葉東金道路 大宮ICから約10分、無料駐車場完備(10台)

公共交通機関：JR外房線「鎌取駅」からバスで約15分









■ ご予約・お問い合わせ先

BerryBeanFARM(ベリービーンファーム)

Email ： farminfo@berrybeanfarm.jp

公式サイト： https://www.berrybeanfarm.jp

Instagram ： @berry.bean.farm

※完全予約制となっております。ご来園前に必ずご予約をお願いいたします。