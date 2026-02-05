【2月7日オープン】完熟イチゴの摘み取り体験ができる「BerryBeanFARM」オープンのお知らせ
BerryBeanFARM(所在地：千葉県千葉市緑区、農場代表：平林 幸一、運営：株式会社大日商事)は、2026年2月7日(土)より、イチゴ狩りが楽しめる観光農園として一般公開を開始いたします。
ロゴ
■ オープンの背景
当農園では、現地直販もおこなっておりますが、「もぎたての完熟イチゴの美味しさを、より多くの方に直接味わっていただきたい」との思いから、この度一般公開を決定いたしました。
2月は、イチゴが最も甘く美味しくなる季節。寒暖差により糖度が高まり、酸味とのバランスも絶妙な「旬のイチゴ」をお楽しみいただけます。
また、2年後には併設しているコーヒー農園でもコーヒー豆の収穫も予定しています。
いちご
■ BerryBeanFARMの特徴
＜複数品種の食べ比べが可能＞
・章姫(あきひめ)、紅ほっぺ、よつぼしなど人気品種を栽培
・品種ごとの味の違いを楽しめます
＜高設栽培で快適なイチゴ狩り＞
・腰をかがめずに摘み取れる高設栽培を採用
・お子様からご年配の方まで、楽な姿勢で楽しめます
＜安心・安全へのこだわり＞
・ハウス内は清潔に管理され、快適な環境です
＜千葉市内からアクセス良好＞
・千葉東金道路 大宮ICから約10分の好立地
・週末のお出かけに最適なロケーション
摘み取り用カゴ
ハウス
■ 営業概要
オープン日： 2026年2月7日(土)
営業時間 ： 10:00～
定休日 ： 定め無し
料金(税込)： 大人(中学生以上)：3,200円(30分食べ放題)
小学生：2,000円
未就学児：800円
予約 ： 公式ウェブサイトにて事前予約制
https://www.berrybeanfarm.jp
※当日受付は行っておりません。必ず事前にご予約ください
ハウス2
■ アクセス
所在地 ：〒266-0015 千葉県千葉市緑区平川町2304
車 ：千葉東金道路 大宮ICから約10分、無料駐車場完備(10台)
公共交通機関：JR外房線「鎌取駅」からバスで約15分
■ ご予約・お問い合わせ先
BerryBeanFARM(ベリービーンファーム)
Email ： farminfo@berrybeanfarm.jp
公式サイト： https://www.berrybeanfarm.jp
Instagram ： @berry.bean.farm
※完全予約制となっております。ご来園前に必ずご予約をお願いいたします。