KYOJO CUP は、2026年シーズンのKYOJO CUP に参戦する全エントリードライバーを発表いたしました。2026年シーズンは、⽇本⼈ドライバーに加え、北⽶、欧州、アジア各国からの参戦が実現。シリーズの国際化がさらに進むとともに、若⼿育成、⼥性ドライバーのキャリア形成というKYOJO CUP の理念を体現する、多様性に富んだラインアップが揃いました。全⾞両は引き続きKC-MG01 を使⽤し、イコールコンディションのもと、ドライバーの純粋な技量が問われる戦いが繰り広げられます。

KYOJO CUP 2026 エントリーリスト

No. / Driver / Team / Car / Nat.4 / 平川 真⼦ Mako Hirakawa / NTTdocomoBusinessROOKIE / KC-MG01 / JPN7 / 翁⻑ 実希 Miki Onaga / nat team KCMG / KC-MG01 / JPN 8 / 佐々⽊ 藍咲 Rami Sasaki / nat team KCMG / KC-MG01 JPN9 /ケルシー ピンコウスキー Kelsey Pinkowski / nat team KCMG / KC-MG01 / USA10 / ジョアンヌ シコンテ Joanne Ciconte / nat team KCMG / KC-MG01 / AUS11 / ペイジ ラダッツ Paige Raddatz / 富⼠⼭静岡レーシング / KC-MG01 AUS12 / いとう りな Rina Ito / 富⼠⼭静岡レーシング / KC-MG01 / JPN17 / ⽩⽯ いつも Itsumo Shiraishi / Team ReFa with AIWIN / KC-MG01 / JPN18 / 三浦 愛 Ai Miura / Team ReFa with AIWIN / KC-MG01 / JPN32 / ⾦本 きれい Kilei Kanemoto / MIHARA RACING TEAM / KC-MG01 / JPN33 / 岩岡 万梨恵 Marie Iwaoka / FUKUDA racing KC-MG01 / JPN35 / シタルウイ リムナンタラク Limnantharak Sitarvee / INGING 2W Zoomies Singha Sittipol Nexzter KC-MG01 / THA36 / 斎藤 愛未 Aimi Saito / TEAM TOMʼS KC-MG01 / JPN 37 / ハナ バートン Hana Burton / TEAM TOMʼS KC-MG01 / USA38 / 佐藤 こころ Kokoro Sato / TEAM OPTIMUS CERUMO・INGINGKC-MG01 / JPN39 / 富下 李央菜 Riona Tomishita / TEAM OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 / / JPN55 / 織⼾ 茉彩 Maaya Orido / TGM Grand Prix KC-MG01 / JPN57 / ジャオ ユンチェン Zhao Yun Qing / ATEAM Buzz Racing KC-MG01 / CHN86 / 下野 璃央 Rio Shimono / DrDry Racing with IMPUL KC-MG01 / JPN87 / ⼭本 ⿓ Ryu Yamamoto / Autolook Racing KC-MG01 / JPN

2026年シーズンに向けて

KYOJO CUP は、レースを通じて⼥性ドライバーの可能性を広げるとともに、次世代へとつながる育成の場として進化を続けています。2026年シーズンも、国内外から集まった才能が切磋琢磨する舞台として、熱戦が期待されます。

2026年シーズン KYOJO CUP スケジュール

2026 KYOJO CUP は、5⼤会10 レースを富⼠スピードウェイで開催します。5⽉の開幕戦前には、3回の合同テストを実施いたします。第1回合同テスト︓2⽉12-13⽇第2回合同テスト︓3⽉9-10⽇第3回合同テスト︓4⽉14-15⽇第1戦︓5⽉9-10⽇第2戦︓7⽉18-19⽇第3戦︓9⽉5-6⽇第4戦︓10⽉10-11⽇第5戦︓10⽉31-11⽉1⽇また、FCR-VITA と混⾛で開催していたKYOJO VITA は、単独クラスとして全3戦をKYOJO CUP と併催いたします。第1戦︓5⽉10⽇第2戦︓9⽉6⽇第5戦︓11⽉1⽇

KYOJO CUP について

KYOJO CUP は、2019年に誕⽣した⽇本初の⼥性限定レースシリーズです。“⼥性が主役になるモータースポーツ” をテーマに、初⼼者からトップアスリートまで活躍できる環境を整備。2025年からは⼥性フォーミュラ育成プログラム「KYOJO Formula」も開始しました。⼥性ドライバーの育成・発掘とともに、スポーツの新しい価値創出を⽬指しています。

関⾕正徳 プロフィール

関谷 正徳（せきや まさのり／1949年11⽉27⽇⽣／静岡県出⾝）1972年に四輪レースへ参戦し、80年代には国内トップドライバーとして活躍。1982年には英国レースにも挑戦して強豪を相⼿に好成績を挙げ、⽇本⼈ドライバーの国際的評価を⾼めた。1985年にル・マン24時間レースへ初出場。1995年に⽇本⼈として初となる総合優勝を達成、⽇本モータースポーツ史に不朽の⾦字塔を打ち⽴てた。引退後はチーム監督や育成機関の校⻑として次世代育成に尽⼒し、競技基盤の強化にも貢献。2017年には⼥性限定レース「KYOJO CUP」を創設し、多様性ある競技環境づくりを推進した。さらにWRC ラリージャパン組織委員⻑、JAF モータースポーツ審議会委員として競技振興にも寄与し、競技・⽂化両⾯から⽇本モータースポーツの発展に多⼤な功績を残している。