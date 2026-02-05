ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「まるっと完食おおいた～美味しいもんいっぱい送っちゃんけん～」は、２月５日から大分県産米（令和７年産）の販売を開始しました。 大分県はその面積の７０％が山林で、平野部では水量の豊富な河川、中山間の谷あいでは豊富な湧水に恵まれ、干ばつの影響を受けにくいこと、品質や食味を大きく左右する昼夜の温度差が大きいことなどから良食味米産地といわれています。 「なつほのか」は「にこまる」を親として育成された品種で、大分県では令和４年産から本格的に導入を開始しており、粒ぞろいが良く、ほどよい甘味と粘りが特徴です。 さらに、１月７日から２月上旬まで、「祝！会員100万人突破！新春生活応援キャンペーン」を開催しているため、お米をはじめとした対象商品が「お客様送料負担なし」でお得に購入できます。

■商品

【R7年産】大分県産なつほのか １０ｋｇ（５ｋｇ×２袋）ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8401-0716-2-1/ 価格：7,900円

【祝！会員100万人突破！新春生活応援キャンペーン概要】

１．期 間令和８年１月７日（水）～２月上旬２．内 容（１）キャンペーン期間中、対象の商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。※送料はＪＡ全農が負担します。※規定数に達した場合は予定より早く終了することがあります。（２）対象商品を１万円以上ご購入の会員の中から、抽選で５０名様にＪＡタウンイメージキャラクター「じぇー太」ハンドタオル付きＪＡタウンギフトカード（5,000円分）をプレゼントします。３．Ｕ Ｒ Ｌhttps://www.ja-town.com/shop/contents3/100m_sinsshun.aspx

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown