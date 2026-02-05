広島ホームテレビ(所在地：広島県広島市)は、2026年5月10日(日)「小籔大説教ツアー2026 in 広島」をはつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ大ホールで開催します。小籔千豊が、愛と毒を織り交ぜながら観客のお悩みをズバッと解決します！公演URL：https://www.home-tv.co.jp/event/koyabu2026/

内容

お客様から寄せられた悩み相談をもとに、会場に集まった観客一人ひとりの人生に向き合い、時には厳しく活を入れ、時には優しく寄り添いながら展開される名物企画「小籔大説教」。毒舌の中にも深い愛情がにじむ、小籔ならではの説教トークをぜひ会場でご体感ください。

サイン本お渡し会も！

当日は、3月27日（金）に発売される小籔さんの書籍『愛の小籔大説教』のサイン本お渡し会も開催！「小籔大説教ツアー2026 in 広島」の「サイン本お渡し会付き前方指定席」を購入した方、もしくは、当日会場で「お渡し会参加券付きの書籍」を購入した方が参加できます。※数量限定のため、完売次第終了となります。あらかじめご了承ください。※「サイン本お渡し会付き前方指定席」は、FANY先行（2月7日（土）11:00～2月9日（月）11:00）のみでの販売です。※お渡し会は公演終了後に実施されます。スタッフの指示があるまで会場内にてお待ちください。※書籍は、当日会場のみでのお渡しとなります。

概要

公演名：小籔大説教ツアー2026 in 広島日時：2026年5月10日(日) 14:00開演(13:15開場)会場：はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ大ホール料金：前売券：4,000円／当日券：4,500円／サイン本お渡し会付き前方指定席：6,500円※FANY先行のみ販売※未就学児のご入場はお断りいたします。※車椅子でご来場されるお客様は、ご購入前にウッドワンさくらぴあ事務室までお問い合わせください。主催：広島ホームテレビ/（公財）廿日市市芸術文化振興財団企画制作：吉本興業株式会社

チケット

■FANY先行：2月7日(土)11:00～2月9日(月)11:00 ※WEB抽選URL：https://ticket.fany.lol/event/detail/12595■一般発売：2月18日(水)10:00～ウッドワンさくらぴあ事務室 ・ウッドワンさくらぴあオンラインチケット TEL：0829-20-0111 ※9:00から販売開始ローソンチケット【Lコード：62160】https://l-tike.com/koyabu-hiroshimaFANYチケット URL：https://ticket.fany.lol/event/detail/12595