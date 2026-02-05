CS放送「衛星劇場」では、2025年11月に大阪・なんばHatchで行われた『愛美スタンディングライブツアー 「AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”」』を、2月14日(土)午後9時よりテレビ初放送します。声優として、歌手として、「BanG Dream!(バンドリ！)」発のリアルバンド「Poppin’Party」のメンバーとしても活躍する愛美が、神奈川・大阪・愛知の全国3都市で開催したスタンディングライブツアーから、大阪・なんばHatchでの公演を放送。初の1st HALF ALBUM『A/CODE』の楽曲を中心としたバンド編成の熱いライブを、衛星劇場だけでしか見られないバックステージの模様とあわせてお届けします。ぜひご覧ください！

愛美スタンディングライブツアー「AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”」

★CS衛星劇場にて、2月14日(土)午後9:00～テレビ初放送！2025年11月3日/大阪・なんばHatch[出演]愛美声優アーティスト・愛美が初のハーフアルバムを引っ提げて、神奈川・大阪・愛知の全国3都市でスタンディングライブツアー『AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”』を開催！本ツアーから大阪・なんばHatchでの公演模様をお届け！衛星劇場だけでしか見られないバックステージの模様もあわせてお送りします。

【愛美】声優、歌手。『探偵オペラ ミルキィホームズ』の常盤カズミ役で声優デビュー。その後、メディアミックスプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」発のリアルバンド「Poppin’Party」のフロントメンバー・戸山香澄役（Gt./Vo.）として、声優・音楽活動の両面で精力的に活躍。2025年5月26日には、3度目となる日本武道館公演を満員にするなど、その存在感をさらに高めている。また、『呪術廻戦』（小沢優子役）や『桃源暗鬼』（漣水鶏役）など、話題作への出演も続き、確かな演技力で注目を集める。2021年4月にはKING AMUSEMENT CREATIVEより、移籍第1弾シングル「ReSTARTING!!」を発売し、ソロアーティストとしての活動を再開。多方面でその才能を発揮し、活躍の幅を広げている。

