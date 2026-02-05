【南紀白浜マリオットホテル】春を彩る、まりひめの贅沢パフェが登場「Strawberry Luxe」を発売

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社

南紀白浜マリオットホテル（和歌山県西牟婁郡白浜町、総支配人：笹川昭一）では、2026年3月1日(日)～5月31日(日)までの期間、ホテル1階ラウンジにて和歌山県オリジナル品種であるいちご「まりひめ」を主役に仕立てた春限定パフェ「Starwberry Luxe」を発売いたします。

うららかな陽気に包まれる和歌山の春に、可憐な甘さと瑞々しさを兼ね揃えたまりひめを贅沢にあしらった一品です。ほのかに彩られたピンク色の綿あめの中には、まりひめを丸ごと一粒贅沢に忍ばせ口に含んだ瞬間、春の甘い香りがふわりとほどけるように広がります。下には、ピスタチオアイスと軽やかなシャンティクリームが織りなすハーモニーに、ヨーグルトのエスプーマが濃厚さを際立てます。グラスに映し出されるのはパフェ全体を引き締める南高梅ゼリーと、いちごソース。さらに、チョコレートディスクやパールクラッカンが食感のアクセントとなり、最後には優しい甘さのミルクプリンでパフェ全体をやさしく包み込みます。

開放感あふれるラウンジで、まりひめの香りと春の味覚が広がる甘美な体験をご堪能ください。

■春限定パフェ「Starwberry Luxe」について

和歌山県産のオリジナル品種「まりひめ」をメインにあしらった春限定のパフェです。いちごの甘さを引き立てるヨーグルトのエスプーマや、濃厚なピスタチオアイスが織りなす奥深い味わいが魅力。南高梅ゼリーの爽やかな酸味といちごソースが全体を引き締め、ミルクプリンでやさしい味わいを添えます。綿あめの中に隠れたいちごや、チョコレートディスク、パールクラッカンの食感が楽しさを演出。春らしい華やぎと驚きに満ちた一品をご賞味ください。

■春限定パフェ「Strawberry Luxe」概要

期間：2026年3月1日(日)～5月31日(日)

除外日：2026年4月28日(火)～5月6日(水)

時間：11:00～23:00（L.O. 22:00）

場所：1階 ラウンジ

料金：2,500円

※上記料金はサービス料・消費税込の料金です。

※記載のメニュー内容および営業時間は変更になる場合がございます。

＜お問い合わせ先＞

南紀白浜マリオットホテル TEL：0739-43-2600 URL： https://www.shirahama-marriott.com

