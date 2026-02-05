東京ディズニーランド(R)／東京ディズニーシー(R)　「首都圏ウィークデーパスポート(期間限定)」販売のお知らせ

株式会社オリエンタルランド

東京ディズニーランド、東京ディズニーシーでは、首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県）に在住の皆さまを対象に、4月6日（月）～ 6月30日（火）の期間の平日限定で、どちらかのパークへ特別価格でご入園いただける、「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を販売します。

「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」実施期間中には、2つのパークでそれぞれ異なる楽しみができるスペシャルイベントがスタートします。東京ディズニーシーでは、2001年のオープンから25年、きらめきをさらに増したパークの物語がこれからも続くことを願ったアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」や、‟食で世界を巡る”をテーマにした「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」が4月15日（水）より開催され、今年しか体験できない特別な祝祭の旅へとゲストの皆さまをいざないます。

また、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を4月9日（木）より実施します。ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いたとびきり楽しいスウィーツの世界へ様変わりしたパークを再びお楽しみいただけます。

来るたびに新しい発見ができるこの場所で、「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を使って春のパークを存分にお楽しみください。

「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」概要

1. 内容：

東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかのパークへ1日のみ入園できるパスポート

2. 対象期間：

4月6日（月）～6月30日（火）までの月曜日～金曜日

（4月29日（祝）、5月4日（祝）、5日（祝）、6日（祝）を除く）

3. 料金：

■「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」

通常価格より大人 1,000 円、中人 800 円、小人 600 円を差し引いた価格で販売します。

【2月5日（木）現在発表済の対象期間のパスポート価格】

大人 18才以上：8,400円

中人 中学・高校生12才～17才：7,000円

小人 幼児・小学生4才～11才：5,000円

※通常価格は3か月前の同日より東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルウェブサイトでお知らせします。

4. 販売場所：

東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページ（https://plan.tokyodisneyresort.jp/）

5. 販売期間：

2026年2月6日（金）～6月30日（火）

6. 対 象 者：

首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県）に在住の皆さま

※首都圏に在勤・在学している場合でも、首都圏以外に在住の方は対象外となります。

※当日ご入園時に、入園されるご本人の現住所を確認できる証明書を提示していただく場合があります。

7. そ の 他：

・販売期間中であっても売り切れになる場合や、売り切れになった券種が予告なく

再販売になることがあります。

・「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」の詳細は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの特設ページでご確認ください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/dream/event/shutoken2026.html

・東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーで実施するスペシャルイベントの実施期間やプログラムなどの詳細は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

※写真はイメージです (C)Disney