開催日時

姫路市

令和8年2月14日（土曜日）午後2時から午後3時

事業概要

南勢隠門（みなみせがくしもん）は、姫路城北側の勢隠曲輪（せがくしくるわ）から西側の内曲輪へ通じる城門です。その石垣に痛みが進行したため令和4年度から修理を行っております。今年度は、門の南側石垣（立面積189平方メートル）について、石垣の隙間に詰め込まれた間詰石（まづめいし）の補充工事を行います。今回、工事の様子を見学いただき、石垣の特徴について現地での説明会を開催いたします。

工事期間

令和7年12月25日から令和8年3月17日（間詰石補充の現地作業は、2月初めから下旬までの予定）

内容

南勢隠門石垣の説明と石垣の間詰石補充修理の様子について説明します。

場所・アクセス方法

南勢隠門（好古園北側）

駐車場はありません。お車でお越しの方は付近の有料駐車場をご利用ください。

神姫バス「聴覚特別支援学校・好古園前」か「姫路城大手前・好古園前」停留所を下車し、好古園と内堀の間の道を北へ徒歩5分。

参加方法

開催概要

- 当日受付- 参加費無料- 雨天・荒天の場合は中止https://prtimes.jp/a/?f=d73910-406-3256db4f3c6d2b2e0556ffd4b6bf7e98.pdf