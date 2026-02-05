【BeautyCam新機能リリース】SNSで話題「異性化」トレンドから誕生
BeautyCamではSNSで話題となった「自分の顔異性Ver.生成」の投稿に着目しました。
最近、X（旧Twitter）上では、自分の顔を異性化した画像を投稿するムーブメントが広がり、大きな話題を集めました。
この投稿が注目を集めた背景には、「結婚している有名人夫婦の多くは顔立ちが似ている」という考察があり、“顔が似ている＝本能的な親近感が湧きやすい” “恋愛に発展しやすいのではないか”
といった意見がSNS上で活発に交わされました。
その流れの中で、「もし自分が異性だったら、どんな顔になるのか」「自分のタイプの恋人像を作れたら面白い」という声が多く見られ、異性化した顔画像をXで共有する投稿が次々と拡散されていきました。
引用：るーちゃん様 ID：@ruuuchaannn
こちらの投稿は既に1.2億回以上閲覧され、たくさんの注目を集めています。
当社では、トレンドを一過性で終わらせない、機能への昇華を目指しています。
こうしたSNS上のユーザー行動や心理に着目し、単なる “画像加工の遊び” にとどまらず、
「自分の顔をもとに、少し似ている理想の恋人像を作り理解する」
という体験に価値があると考え、新機能の開発を進めてまいりました。
その結果誕生したのが、
BeautyCamのAIスタイルにある「分身カレカノ」機能です。
本機能では、ユーザー自身の顔立ちをベースに設計された、
“どこか自分に似ている異性の顔” を生成することが可能です。
「分身カレカノ」機能とは
「あなたが、男だったら…」「あなたが、女だったら…」
という誰もが一度は想像したことのある問いを、視覚的に体験できる機能です。
自分の顔の特徴を活かして生成されるため、
本能的に親近感を覚えやすく、思わず見入ってしまう仕上がりになる点が特徴です。
さらに、生成した画像はそのままXなどのSNSでシェアすることができ、
トレンド発信の一部として楽しむことも可能です。
使用方法
- 美顔修正
- 写真を選択
- AIスタイル
- 「分身カレカノ」機能を選択
美顔修正を選択
AIスタイルを選択
「分身カレカノ」を選択
完成
「自分の魅力」を客観的に知る、新しい体験
本機能の最大の魅力は、「もし自分が異性だったら、どれだけ魅力的なのか」
を “目で見て確認できる” 点にあります。
生成後画像1
生成後画像2
生成後画像3
生成後画像4
これまで言語化しづらかった自己イメージや魅力を、ビジュアルとして体験できることで、
新しい自己理解や、SNS上でのコミュニケーションのきっかけにもつながります。
この機会に、新しい遊び方を体験してみませんか？
SNSの流行を起点に、ユーザーの声をアプリへと反映した本機能。
ぜひこの機会に、「分身カレカノ」機能を使って、
新しい自分、新しい楽しみ方を体験してみてください。