【BeautyCam新機能リリース】SNSで話題「異性化」トレンドから誕生

MEITU CHINA LIMITED

BeautyCamではSNSで話題となった「自分の顔異性Ver.生成」の投稿に着目しました。

最近、X（旧Twitter）上では、自分の顔を異性化した画像を投稿するムーブメントが広がり、大きな話題を集めました。



この投稿が注目を集めた背景には、「結婚している有名人夫婦の多くは顔立ちが似ている」という考察があり、“顔が似ている＝本能的な親近感が湧きやすい” “恋愛に発展しやすいのではないか”

といった意見がSNS上で活発に交わされました。

その流れの中で、「もし自分が異性だったら、どんな顔になるのか」「自分のタイプの恋人像を作れたら面白い」という声が多く見られ、異性化した顔画像をXで共有する投稿が次々と拡散されていきました。

引用：るーちゃん様 ID：@ruuuchaannn

こちらの投稿は既に1.2億回以上閲覧され、たくさんの注目を集めています。

当社では、トレンドを一過性で終わらせない、機能への昇華を目指しています。

こうしたSNS上のユーザー行動や心理に着目し、単なる “画像加工の遊び” にとどまらず、

「自分の顔をもとに、少し似ている理想の恋人像を作り理解する」

という体験に価値があると考え、新機能の開発を進めてまいりました。

その結果誕生したのが、

BeautyCamのAIスタイルにある「分身カレカノ」機能です。

本機能では、ユーザー自身の顔立ちをベースに設計された、

“どこか自分に似ている異性の顔” を生成することが可能です。

「分身カレカノ」機能とは

「あなたが、男だったら…」「あなたが、女だったら…」

という誰もが一度は想像したことのある問いを、視覚的に体験できる機能です。

自分の顔の特徴を活かして生成されるため、

本能的に親近感を覚えやすく、思わず見入ってしまう仕上がりになる点が特徴です。

さらに、生成した画像はそのままXなどのSNSでシェアすることができ、

トレンド発信の一部として楽しむことも可能です。

使用方法

- 美顔修正- 写真を選択- AIスタイル- 「分身カレカノ」機能を選択美顔修正を選択

AIスタイルを選択

「分身カレカノ」を選択

完成

「自分の魅力」を客観的に知る、新しい体験

本機能の最大の魅力は、「もし自分が異性だったら、どれだけ魅力的なのか」

を “目で見て確認できる” 点にあります。

生成後画像1

生成後画像2

生成後画像3

生成後画像4

これまで言語化しづらかった自己イメージや魅力を、ビジュアルとして体験できることで、

新しい自己理解や、SNS上でのコミュニケーションのきっかけにもつながります。

この機会に、新しい遊び方を体験してみませんか？

SNSの流行を起点に、ユーザーの声をアプリへと反映した本機能。

ぜひこの機会に、「分身カレカノ」機能を使って、

新しい自分、新しい楽しみ方を体験してみてください。